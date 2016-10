Weniger Ausgaben für Lehrmittel Laut Bericht zur Haushaltslage sollen die Kosten für die Ausstattung der Schulen sinken.

Mit Ausgaben von fast 400 000 Euro für Ausstattung sowie Lehr- und Unterrichtsmittel an den drei städtischen Grundschulen, den zwei Oberschulen, dem Franziskaneum und der Schule für Lernförderung, will die Stadt in diesem Jahr soviel Geld ausgeben, wie seit vielen Jahren nicht mehr. 2011 lagen die Investitionen in die Modernisierung noch bei etwa 170 000 Euro.

Nach dem vorläufigen Höhepunkt in diesem Jahr ist aber geplant, die Ausgaben bis 2020 zu senken. Sie sollen aber auf einem hohen Niveau bleiben, 2017 bei etwa 371 000 Euro, 2020 bei 367 000 Euro liegen.

Diese Entwicklung passt du den zuletzt steigenden Schülerzahlen in den städtischen Schulen. Haben vor fünf Jahren noch 2 256 Schüler die Einrichtungen besucht, sind es in diesem Jahr schon 2 700. Nach aktuellen Prognosen des Familienamtes soll diese Zahl in den nächsten vier bis fünf Jahren in etwa konstant bleiben. (SZ/mhe)

