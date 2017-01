Weniger Aufträge für Sachsens Industrie

Der Bau brummt, aber Sachsens Industrie spürt einen Umsatzrückgang. Das Statistische Landesamt in Kamenz meldete am Montag Zahlen für das vergangene Jahr bis einschließlich Oktober. In diesen zehn Monaten setzte die Industrie 0,9 Prozent weniger um als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zugleich kamen auch weniger neue Aufträge für die Industrie herein: Ihr Wert schrumpfte um 0,6 Prozent.

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hatte im Dezember vorausgesagt, dass Sachsens Wirtschaft insgesamt im Jahr 2016 um 1,7 Prozent wächst, im neuen Jahr 2017 dann um 1,4 Prozent. Zwar habe sich die gesamtwirtschaftliche Dynamik in der zweiten Jahreshälfte zunächst verlangsamt, doch im vierten Quartal habe der Geschäftsklima-Index deutlich angezogen.

Das lässt sich aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes für Januar bis Oktober noch nicht ablesen. Demnach schrumpfte Sachsens Industrie-Umsatz mit dem Ausland um 3,4 Prozent, legte im Inland aber um 0,9 Prozent zu. Die Autoindustrie erlebte allerdings auch im Inland einen Rückgang: 3,5 Prozent, im Ausland 10,7 Prozent.

Sachsens Baubranche dagegen wächst weiter: Der Hochbau-Umsatz stieg in den zehn Monaten um zehn Prozent, der Auftragseingang noch stärker: um 14 Prozent. Demnach haben die Baufirmen im neuen Jahr erneut viel zu tun. Der Tiefbau-Umsatz legte voriges Jahr nur leicht zu, aber die neuen Aufträge wuchsen kräftig. Sachsens Einzelhändler setzten in den zehn Monaten 2,9 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor. Wenn man Preisänderungen berücksichtigt, waren es 2,5 Prozent. (SZ/mz)

