Weniger Asylbewerber

Warten auf die Entscheidung zum Asylantrag. © dpa

Die Zahl der Asylbewerber im Landkreis ist weiter gesunken. Wie das Landratsamt mitteilt, warten aktuell noch 1 700 Männer, Frauen und Kinder auf die Entscheidung über ihren Asylantrag. Das sind 500 weniger als Ende 2016. Ebenfalls zurückgegangen ist die Zahl der anerkannten Asylbewerber, die in den Heimen des Kreises leben – und zwar von 420 auf 330. Dabei handelt es sich um Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben dürfen, aber noch keine Wohnung gefunden haben.

Aufgrund dieser Entwicklung wird der Landkreis noch in diesem Jahr zwei weitere Asylheime schließen. Mitte Juli läuft der Vertrag für das Bautzener Spreehotel aus, Ende November folgt die Unterkunft an der Belmsdorfer Straße in Bischofswerda. Im Fall des Spreehotels ist noch offen, ob das Haus im Anschluss als Übergangswohnheim für anerkannte Flüchtlinge genutzt wird. Gespräche zwischen Stadt, Landkreis und der sächsischen Integrationsministerin zu dieser Frage laufen.

Drei weitere Heime stehen für 2018 auf der Streichliste. In Neukirch läuft im April der Vertrag mit dem Betreiber aus, in Rossendorf ist dies im Juli der Fall, an der Thomas-Müntzer-Straße in Hoyerswerda im Oktober. Verträge mit Heimbetreibern sollen laut Landratsamt grundsätzlich nicht mehr verlängert werden. (szo)

