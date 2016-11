Weniger Arbeitslose – oder doch nicht?

Wie viele Menschen gehen 2017 einer Beschäftigung nach? Laut IAB-Prognose werden im Landkreis 2017 mehr Menschen einen sozialversicherungspflichtigen Job haben, etwa 78000. Das bedeutet einen Anstieg um 1,8Prozent in den Geschäftsstellen Pirna, Freital, Dippoldiswalde und Sebnitz – das höchste Wachstum im ländlichen Raum in ganz Sachsen. Besser sind lediglich die Metropolen Dresden und Leipzig. Bereits in den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stetig gestiegen.

Geht die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis weiter zurück? Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis ist dagegen stetig zurückgegangen. Die Autoren der regionalen Arbeitsmarktprognose berechnen für 2017 jedoch einen Anstieg. Damit wäre der Geschäftsbezirk Pirna der Einzige in ganz Sachsen, der mit einem Plus an Arbeitslosen zu rechnen hat. Die Vorausberechnung besagt einen Anstieg von etwas mehr als einem Prozent. In Sachsen sowie ganz Ostdeutschland sei dagegen von einem Rückgang von rund vier Prozent auszugehen. Diese Voraussage des IAB teilt die Arbeitsagentur Pirna nicht. Auch im Oktober ist die Arbeitslosigkeit im Geschäftsbezirk Pirna zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt der Rückgang mehr als zehn Prozent. Die niedrigste Arbeitslosenquote verzeichnet Dippoldiswalde mit 4,1Prozent. Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Pirna, Gerlinde Hildebrand, geht davon aus, dass die vier Prozent 2017 in Dipps sogar unterschritten werden. Die Prognose des IAB sei durch Rundungsdifferenzen entstanden und so nicht zu erwarten, sagt Iris Hoffmann, Sprecherin der Arbeitsagentur Pirna. „Unabhängig von der wissenschaftlichen Prognose gehen wir dem Grunde nach im nächsten Jahr mindestens von einer stagnierenden Zahl der Arbeitslosen im Landkreis aus“, Hoffmann weiter. Auch das Institut selbst warnt vor Überinterpretation und sieht im Bezirk Pirna keinen Sonderfall.

Welchen Einfluss hat die Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt? Dass sowohl die Zahl der Beschäftigten als auch die Arbeitslosenquote steigen, ist kein Widerspruch. Hintergrund ist die Zuwanderung der vergangenen Jahre. Die Auswirkung der Flüchtlingszuwanderung auf den Arbeitsmarkt ist in der Prognose berücksichtigt, dennoch wird sich zeigen, wie gut die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gelingt. Im Bereich der Arbeitsagentur Pirna gibt es derzeit etwa 200 arbeitslose Flüchtlinge: „Wir beobachten in den letzten Monaten eine nahezu gleichbleibende Zahl arbeitsloser geflüchteter Menschen im Landkreis“, sagt Hoffmann.