Weniger Arbeitslose in der Stadt Die Zahl der Leute ohne Job geht zurück. Die Stadt ist inzwischen auf Arbeitskräfte von außerhalb angewiesen.

758 Radebeuler waren Ende 2016 arbeitslos gemeldet. Das sind 4,5 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Stadt. Diese Zahl hat Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) im letzten Finanz- und Verwaltungsausschuss vorgestellt.

Ende der 90er-Jahre waren in Radebeul noch rund 15 Prozent der Einwohner ohne Arbeit. 2008 hatten 8,5 Prozent keinen Job. Wendsche betonte, dass nicht nur die Zahl der Empfänger von Arbeitslosengeld I zurück gegangen sei. Es gebe auch weniger Langzeitarbeitslose, die eine Grundsicherung erhalten. Zum einen, weil die Leute eine Arbeit gefunden haben. Zum anderen, weil viele ehemalige Arbeitslose inzwischen das Rentenalter erreicht haben.

Überhaupt seien die Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen sehr stark, so der OB. Die Stadt sei deshalb auf Einpendler angewiesen, um die Arbeitsplätze zu besetzen. Leute also, die in der Region wohnen und nach Radebeul zum Arbeiten kommen. „Es ist unsere Aufgabe als Mittelzentrum, Arbeitsplätze für das Umland anzubieten“, sagte Wendsche.

zur Startseite