Weniger Arbeitslose erwartet Aktuell sind in der Oberlausitz aber mehr Menschen ohne Job als noch im November.

Die Agentur für Arbeit meldet mehr Arbeitslose als im Vormonat. © dpa

Um fünf Prozent könnte die Arbeitslosigkeit in der Oberlausitz 2017 sinken. Das schätzen Experten des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Und Bautzens Agenturchef Thomas Berndt weiß aus den Prognosen der Vergangenheit, dass die Fachleute einen ziemlich guten Riecher haben. Für 2016 hatten sie zum Beispiel geschätzt, dass es in der Region rund 194 200 Menschen gibt, die dann einen festen, sozialversicherungspflichtigen Job haben. Tatsächlich waren es sogar ein bisschen mehr – nämlich 194 380 Männer und Frauen. Und für das gerade begonnene Jahr prognostiziert das IAB einen weiteren Anstieg bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 1,6 Prozent.

Im Dezember ist die Zahl der Erwerbslosen in der Oberlausitz allerdings gestiegen. „Saisonbedingt“, wie Thomas Berndt am Dienstag betonte. Er gab die aktuellen Daten für den Arbeitsmarkt bekannt. 22 746 Menschen waren arbeitslos gemeldet. Das sind 1 234 mehr als im November. Blickt man exakt ein Jahr zurück, sind es allerdings 3 474 weniger. Thomas spricht darum von einem positiven Trend, den er auch für die nächsten zwölf Monate erwartet.

Vor allem Baugewerbe von Arbeitslosigkeit betroffen

Herbst und Winter sind die Hauptursachen dafür, dass Männer und Frauen aktuell ihre Stelle verloren haben. Das zumindest lässt ein Blick auf bestimmte Branchen vermuten. So wurden 168 Angestellte im Bereich Hoch- und Tiefbau arbeitslos, dann 86 Personen im Sektor Transport und 85 im Gartenbau.

Zu den Arbeitslosen in der Statistik kommen aber weitere Betroffene hinzu. Das sind beispielsweise Oberlausitzer, die einen Ein-Euro-Job haben, eine Weiterbildung machen, ein Praktikum oder die gerade krank sind. Ihre Zahl lag im Dezember bei 6 502. Die muss man also auf die Erwerbslosenzahl draufaddieren. Insgesamt waren im Dezember damit 29 248 Menschen unterbeschäftigt, wie es im Jargon der Agentur heißt.

Unter all den Betroffenen waren 1 315 Ausländer. Die meisten von ihnen kommen aus Polen. Danach folgen die Syrer mit 293 arbeitslos gemeldeten Personen. Das sind natürlich deutlich weniger als in den Landkreisen Bautzen und Görlitz derzeit leben. Aber solange sie keinen Asylantrag gestellt haben oder ihr Status noch unklar ist, tauchen sie in dieser Statistik nicht auf.

Kamenzer Quote bei 4,6 Prozent

Der Anteil der Flüchtlinge an den Arbeitslosen lag bei 1,9 Prozent. „Das ist eine marginale Zahl. Diese Menschen nehmen keine Jobs weg“, betonte Agenturleiter Berndt. Er sieht in den Neuangekommenen durchaus Potenzial für den Arbeitsmarkt. Aber das werde dauern. Im März 2016 waren 176 Flüchtlinge sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Äußerst positiv hat sich nach Ansicht der Arbeitsagentur Bautzen die Lage auf dem Stellenmarkt entwickelt. Hier melden Arbeitgeber freie Jobs. Im Dezember standen den Oberlausitzern 3 800 sozialversicherungspflichtige Jobs zur Verfügung. Das waren 0,9 Prozent mehr als im November und über 23 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

In Kamenz waren im Dezember 1 662 Arbeitslose gemeldet. Drei weniger als einen Monat zuvor. Die Quote lag bei 4,6 Prozent. In Hoyerswerda waren 2 926 Männer und Frauen ohne Job, 97 mehr als im November. Die Quote lag bei neun Prozent.

zur Startseite