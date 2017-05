Weniger als sechs Prozent Arbeitslose Fast 800 Menschen zusätzlich fanden im Landkreis im April einen Job. Mustergültig ist die Region Dippoldiswalde.

Die Arbeitsmarktlage im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat sich im April deutlich entspannt. Wie die Agentur für Arbeit in Pirna mitteilt, sind in der Region aktuell 7 450 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 800 Menschen weniger als im März. Die Arbeitslosenquote ging um 0,6 Prozentpunkte zurück und liegt nun bei 5,8 Prozent. Vor einem Jahr gab es im Agenturbezirk Pirna noch knapp 1 200 Arbeitslose mehr.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt in den einzelnen Regionen des Landkreises unterschiedlich. Liegt die Arbeitslosenquote im Bereich Sebnitz mit 6,7 Prozent aktuell am höchsten, so beträgt sie im Raum Dippoldiswalde lediglich 4,4 Prozent. „Eine kräftige Frühjahrsbelebung sowie die anhaltend hohe Arbeitskräftenachfrage haben im April positive Entwicklungen im Landkreis bewirkt. Es hat eine deutliche Dynamik auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt“, bilanziert Gerlinde Hildebrand, Chefin der Pirnaer Arbeitsagentur, die Aprilzahlen.

1 900 unbesetzte Stellen

Kehrseite der positiven Entwicklung ist die anhaltende Sorge vieler Unternehmen, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. „Unsere Betriebe melden nach wie vor einen hohen Bedarf an gut qualifiziertem Personal“, so Gerlinde Hildebrand. Mit mehr als 1 900 gemeldeten offenen Arbeitsstellen registriert die Agentur im Landkreis ein Allzeit-Hoch. Darauf wollen die Arbeitsvermittler verstärkt reagieren. „Mit Qualifizierungsangeboten wollen wir arbeitsuchende Frauen und Männern dazu motivieren, sich beruflich auf den neuesten Stand zu bringen oder sich beruflich neu zu orientieren“, erläutert die Agenturchefin. „Der Arbeitsmarkt bietet dazu aktuell gute Einstiegschancen.“ Arbeitgeber aus dem Landkreis meldeten im April 552 neue freie Stellen. Über 96 Prozent aller offenen Stellen sind laut Agentur sozialversicherungspflichtige Angebote, vor allem im verarbeitenden Gewerbe (284 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (271), dem Baugewerbe (256) und Gastgewerbe (186).

Bei den aktuellen Ausbildungsangeboten sind 641 Stellen noch unbesetzt. Die meisten freien Ausbildungsstellen im Landkreis gibt es laut Agentur noch in der Hotellerie und Gastronomie, im Handel sowie im Metallbereich. (SZ/ce)

