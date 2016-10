Wenige Worte und viele Emotionen Gymnasiasten und Förderschüler haben ein Theaterstück einstudiert. Gezeigt wird es erstmals in der Stadtkirche.

Neuntklässler des Martin-Luther-Gymnasiums und Schüler der Döbelner Regenbogenschule studieren das Stück „Ich spiele, also bin ich“ ein. In der Stadtkirche ist Premiere. © André Braun

Am heutigen Freitag gibt es gleich zwei Premieren. Zum einen zeigen Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums und der Regenbogenschule das Theaterstück „Ich spiele, also bin ich“. Zum anderen wird das Stück zum ersten Mal öffentlich in der Stadtkirche präsentiert.

Seit Montag proben die Schüler unter der fachlichen Leitung des Theatre de Luna. Wichtig ist nicht nur die Umsetzung der Idee, sondern der Kontakt zwischen Gymnasiasten und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung. Es geht um gelebte Integration. „Die Zuschauer werden feststellen, dass es ihnen kaum gelingt, zwischen den beiden Schülergruppen zu unterscheiden“, so Ina Hedrich, stellvertretende Leiterin der Regenbogenschule.

Jeder Jugendliche bekommt eine Aufgabe, für die er sich freiwillig meldet und die zu ihm passt. „Es wird im Stück sehr wenig gesprochen. Emotionen, Körpersprache und die Musik spielen eine wichtige Rolle“, so die stellvertretende Schulleiterin. Ziel sei es für die Schüler mit einer Beeinträchtigung während des Theaterprojektes über sich hinauszuwachsen, über ihren Schatten zu springen, sich auszutesten. „Wichtig ist, dass das Selbstwertgefühl gestärkt wird und soziale Kompetenzen aufgebaut werden“, so Hedrich. Schon am ersten Tag erzählten Schüler, dass sie einen neuen Freund gefunden hätten.

Um am Projekt teilnehmen zu können, müssen sich die Schüler der Regenbogenschule, die die Ober- oder die Werkstufe besuchen, bewerben. Sie begründen unter anderem, warum sie beim Theaterprojekt dabei sein wollen. Sechs Schüler werden immer dafür ausgewählt.

„Es ist sehr schön, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, in der Kirche zu proben und am Freitag auftreten zu können. Am Nachmittag gibt es eine Vorstellung für die Schüler und Lehrer beider Schulen. Am Abend sind dann die Eltern und die Öffentlichkeit eingeladen“, so Hedrich. Dass die Kirche für solche Projekte zur Verfügung gestellt werde, sei nicht selbstverständlich. Kantor Michael Fromm sei der Sache gegenüber sehr aufgeschlossen. Finanziert wird das Projekt über den Schulverein der Regenbogenschule.

„Wir haben einige Sponsoren, die dieses Projekt zweckgebunden unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Hedrich. Sie und die anderen Pädagogen sind gespannt, wie sich das Stück bis zur Premiere entwickelt. „Die Schüler bringen ihre persönlichen Erfahrungen zum Ausdruck und sie lassen sich inspirieren. Gleichzeitig lassen sie von eingefahrenen Bahnen los“, sagte Hedrich.

Paul Watzl aus der neunten Klasse des Gymnasiums hat sich bewusst für das Theaterprojekt entschieden. „Es macht Spaß und interessiert mich“, so Paul Watzl. Kontakt zu Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung habe er zuvor noch nicht gehabt. Gut sei, dass er nun bei diesem Projekt die Möglichkeit dazu hat. Und er sei erstaunt, was die Jugendlichen so alles können. Damit habe er nicht gerechnet. „Behinderte gehören zu unserer Gesellschaft. Sie sind genauso Menschen wie wir“, sagte der Neuntklässler. Er selbst hat die einzige Rolle im Stück übernommen, die gesprochen wird.

Neben dem Theaterprojekt gehören zum Sozialpraktikum der Gymnasiasten ein Kunstprojekt, die pädagogische Unterstützung von Schülern der Regenbogenschule in Döbeln sowie die Praktika in verschiedenen Kindereinrichtungen und Pflegeheimen.

Theateraufführung in der Harthaer Stadtkirche am heutigen Freitag um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.

