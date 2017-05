Wenige Störfälle in 25 Jahren Die Firma Pierburg punktet mit einer geringen Fehlerquote. Dennoch soll die Qualität noch weiter steigen.

Bei Pierburg in Hartha wird das 25-jährige Standortjubiläum gefeiert. Werkleiter Peter Geißler (von links), Robert Schwär, Leiter der Minifabrik 3 und Ken Schmidt, Vizepräsident operatives Geschäft der Firmengruppe, zeigen eine neue Vakuumpumpe. © Dietmar Thomas

Das Ziel ist die Null. Damit meint Peter Geißler, Werkleiter der Pierburg Pump Technology GmbH Hartha nicht den finanziellen Erfolg, sondern die Zahl der fehlerhaften Produkte. „Von einer Million Pumpen, die wir herstellen, sind vier fehlerhaft. Wobei wir nicht von Fehlern, sondern von Störfällen reden“, sagt Geißler. Diese Quote zeige die hohen Qualitätsansprüche im Unternehmen und sei eine der Grundlagen für eine 25-jährige Erfolgsgeschichte. Dieses Jubiläum soll mit einer Festwoche gefeiert werden.

Seit 1992 ist das Pumpenwerk Hartha fester Bestandteil der Werksstruktur des Neusser Automobilzulieferers Pierburg. Das zur Rheinmetall Automative AG gehörende Unternehmen begeht an seinem Standort in Hartha sogar drei runde Geburtstage. 1922 wurde von den Kaufleuten Sander und Oemig ein Betrieb zur Herstellung von Elektrokleinmotoren gegründet. 1937 erfolgte der Umzug von der Dresdner- in die Sonnenstraße. Und schließlich wurde der Betrieb 1992 von Pierburg übernommen. Ken Schmidt, Vizepräsident operatives Geschäft bei Pierburg, lobt die gute Entwicklung, die das Harthaer Werk seit 1992 genommen hat. „Das Werk ist ein weltweit anerkannter Spezialist im Bereich der Pumpentechnologie“, so Schmidt. Neueste Entwicklungen seien eine elektrische Ölpumpe und eine elektrische Vakuumpumpe, die demnächst in Serie gehen sollen. Dabei liegen Aufträge für Stückzahlen von 40 000 beziehungsweise 750 000 vor.

Zahlen und Fakten zurück 1 von 4 weiter Im Jahr 1992 übernahm der Neusser Automobilzulieferer Pierburg einen Teil des ehemaligen VEM Elektromotoren Hartha. Von damals wenigen Mitarbeitern hat sich die Firma zu einem Unternehmen mit 336 Angestellten entwickelt. Der Umsatz im Jahr 2016 beläuft sich auf eine Summe von 224 Millionen Euro. Eines der gefragtesten Produkte ist die elektrische Kühlmittelpumpe CWA 400. Quelle: Pierburg Pump Technology Hartha

Ken Schmidt kündigte aber gleichzeitig einen Wechsel im Unternehmen an. So wird Werkleiter Peter Geißler seinen Ruhestand antreten. Ab 1. Juli soll Mario Schäfer, ein Eigengewächs der Firmengruppe aus dem Werk in Neuss, die Leitung bei Pierburg Hartha übernehmen, kündigt Schmidt an. Schäfer, dessen Frau aus Sachsen stammt, werde mit seiner Familie nach Hartha ziehen. „Ich denke, dass wir einen idealen Kandidaten für diese Funktion gefunden haben“, so Schmidt.

Bei Pierburg in Hartha sind im vergangenen Jahr etwa zehn Millionen Einheiten gefertigt worden. Darunter über sechs Millionen Wasserumwälzpumpen und 1,5 Millionen Kühlmittelpumpen. „92 Prozent unseres Umsatzes erwirtschaften wir mit Pumpen“, erklärt Peter Geißler.

Pierburg begeht sein 25-jähriges Standortjubiläum vom 11. bis 17. Juni mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Vom Tag für Jubilare und Ehemalige, einem Firmen-Sommerfest und einem Tag der offenen Tür ist ein umfangreiches Programm geschnürt worden. Am 11. Juni wird Pierburg offiziell die Namenspatenschaft für das Industriestadion übernehmen, das künftig Pierburg Industriestadion Hartha heißt.

