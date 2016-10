Wenige Mittelsachsen lassen sich auf HIV testen Nur 39 Personen haben dieses Jahr das Angebot in Anspruch genommen. Für Dezember wird ein Anstieg erwartet.

Schutz aus bunten Briefchen - Aids ist weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden, aber dennoch nach wie vor eine tödliche Gefahr. Mittelsächsische Schulen erhalten bei der Sexualaufklärung Unterstützung von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes. © Symbolbild/dpa

Auf der ganzen Welt erinnern Organisationen am 1. Dezember an das Thema HIV und rufen zu Solidarität mit betroffenen Menschen auf. Trotz umfangreicher Aufklärungsarbeit ist die Zahl der HIV-Erstdiagnosen in Sachsen gestiegen: 190 HIV-Erstdiagnosen wurden 2015 an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Das ist die höchste Anzahl, die seit Erfassungsbeginn 1993 übermittelt wurde.

2014 gab es 168 Erstmeldungen. Wie viele Mittelsachsen HIV positiv sind, lasse sich nicht sagen, da auf Kreisebene keine Daten erfasst werden. Das teilte Kreissprecherin Cornelia Kluge auf DA-Nachfrage mit. Allerdings bietet das Gesundheitsamt des Landkreises den HIV-Antikörpertest kostenlos und anonym an. In diesem Jahr haben sich bislang 39 Personen testen lassen – dabei wurden keine Neuinfektionen festgestellt, erklärte Cornelia Kluge. Das heißt, alle Testergebnisse fielen negativ aus. Es sei anzunehmen, dass aufgrund des Welt-Aidstages am 1. Dezember die Tests verstärkt nachgefragt werden, ergänzt sie.

Das Gesundheitsamt setzt keine Schnelltests ein. Die Blutproben werden zur Analyse in die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheitswesen eingeschickt. Daraus ergebe sich eine Wartezeit von etwa einer Woche, bis das Testergebnis vorliegt, so Cornelia Kluge.

Hilfe bei der Sexualerziehung

Der beste Schutz vor Geschlechtskrankheiten und HIV/Aids sei nach wie vor Aufklärung und Wissensvermittlung. „Denn wer gut informiert ist, kann Gefahren realistisch einschätzen und Stigmatisierung und Diskriminierung vorbeugen“, sagte sie.

Mittelsächsische Schulen erhalten bei der Sexualaufklärung Unterstützung von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes. Bildungseinrichtungen, die sich für das Präventionsangebot und die Durchführung eines Projekts im kommenden Jahr interessieren, können sich bis zum 11. November in der HIV- und Aidsberatungsstelle melden.

Neben den Präventionsprojekten bietet das Gesundheitsamt Mittelsachsen nicht nur Beratungen und Tests zu HIV, sondern auch zu anderen sexuell übertragbaren Krankheiten an. Diese sind nach vorheriger Vereinbarung an allen drei Standorten des Gesundheitsamtes möglich. Die HIV-/Aids-Beratungsstelle ist am Standort Mittweida angesiedelt. Die Servicestellen befinden sich in Döbeln an der Bahnhofstraße 22 sowie in Freiberg.

Kontakt zur HIV- und Aidsberatungsstelle im Gesundheitsamt Mittelsachsen: Kerstin Hoffmann, Telefon 03731 799-6962, E-Mail: kerstin.hoffmann@landkreis-mittelsachsen.de; Ingrid Steinfeld, Telefon 03731 799-6254, E-Mail: ingrid.steinfeld@landkreis-mittelsachsen.de

