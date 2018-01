Handball – Sachsenligen Wenige Lichtblicke bei Sachsenligateams Die am hochklassigesten aktiven Nachwuchsmannschaften der HSG Neudorf/Döbeln haben hohe Heimniederlagen kassiert.

Sieben Tore erzielte HSG-Spieler Lucas Greim in der Partie gegen die HSG Freiberg. © Dietmar Thomas

Eine ganz böse Überraschung erlebte die A-Jugend der HSG Neudorf/Döbeln im Sachsenligaspiel gegen den Kreisrivalen HSG Freiberg. Mit 26:36 (12:18) unterlagen die Schützlinge von Sven Kretzschmar dem Tabellennachbarn unerwartet deutlich.

Die Gastgeber verträumten den Start ins Spiel völlig und lagen nach 13 Minuten bereits 3:10 zurück. Dank eines erneut hervorragend aufgelegten Torhüters Clemens Eichler gestaltete sich der Rückstand nicht noch höher, sodass die Neudorf/Döbelner in der Folgezeit zumindest phasenweise wieder auf Sichtweite herankamen. Beim Pausenstand von 12:18 schienen die Freiberger, die bereits das Hinspiel gewonnen hatten, eine gewisse Vorentscheidung hergestellt zu haben. Im zweiten Spielabschnitt wiesen die Neudorf/Döbelner eine gewisse Steigerung nach und hatten beim 18:20 praktisch den Anschluss hergestellt. Doch vergebene Chancen und ein Einbruch im weiteren Spielverlauf verhinderten, dass sich die Partie nochmals spannend gestaltete. So zogen die Freiberger wieder davon und kamen am Ende zu einem deutlichen Zehn-Tore-Sieg. „Wenn wir Spiele gewinnen wollen, muss mehr von der gesamten Mannschaft kommen, nicht nur von zwei, drei herausragenden Akteuren“, sagte HSG-Trainer Sven Kretzschmar dem Döbelner Anzeiger.

Stark angefangen und dann wieder stark nachgelassen. „Eigentlich wie schon in den ganzen Spielen vorher“, resümierte Trainer Raimo Wagner die 16:36 (6:19)-Niederlage der HSG Neudorf/Döbeln gegen den SC Markranstädter in der Sachsenliga C-Jugend weiblich. Wie bereits in den Wochen zuvor war die Mannschaft von zahlreichen Ausfällen – unter anderem fehlten beide Torhüterinnen – gehandicapt. Zudem liefen einige Spielerinnen angeschlagen auf. Die Gastgeberinnen fanden entsprechend nur schwer ins hektische, von vielen Nickeligkeiten geprägte Spiel, um sich dann jedoch zu fangen. Allerdings nur zwischenzeitlich, denn diese Phase dauerte nur kurz an. Immer wiederkehrende Fehler in Abwehr und Angriff brachten die Markranstädterinnen beim Pausenstand von 6:19 bereits auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Ergebnis mit 10:17 zwar etwas freundlicher, an der klaren Niederlage der Neudorf/Döbelnerinnen änderte dieses statistische Detail jedoch nichts mehr. Beste Werferin in den Reihen der Gastgeberinnen war Emily Meese mit sieben Treffern.

A-Jugend ml:

HSG Neudorf/Döbeln - HSG Freiberg 26:36 (12:18)

HSG Neudorf/Döbeln: Eichler, Schurich, Hannß, Voigt (5), Günther (3), Greim (7/2), Wunder, (6), Winkler (3), Spindler, Schulz, Ewald (2), Hanisch.

C-Jugend wbl:

HSG Neudorf/Döbeln - SC Markranstädt 16:36 (6:19)

HSG Neudorf/Döbeln: Poser, Meß, Roman, Nöbel (2), Ganselweit, Freiberg, Großmann (1), Wagner (2), Obst, Hentschel (3/1), Meese (7), Benchenna, J. Westphal.

