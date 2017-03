Wenige Hinweise auf Beutekunst Das Kulturhistorische Museum bewahrt 30 Objekte mit unklarer Herkunft. Sie könnten aus dem Besitz von NS-Opfern stammen.

Kunsthistorikerin Katarzyna Zinnow forscht im Kulturhistorischen Museum zum Thema NS-Beutekunst. Foto/Archiv: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Unter welchen Umständen gelangten in den Jahren 1933 bis 1945 Kunstgegenstände ins Museum? Stammten sie aus dem Besitz deportierter, enteigneter Juden? Wurden sie Menschen für einen Spottpreis abgepresst, die vor den Nationalsozialisten ins Ausland fliehen mussten? Oder warum ist der Weg von Kunst ins Museum mal besser, mal schlechter dokumentiert?

Mit solchen Fragen hat sich die Görlitzer Kunsthistorikerin Katarzyna Zinnow in den vergangenen Monaten für das Kulturhistorische Museum beschäftigt. Im Rahmen des bundesweiten Projekts zur Provenienzforschung, das die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste fördert, hat Katarzyna Zinnow Dokumente von damals, Briefwechsel, Inventar- und Auslagerungslisten ausgewertet, hat Auktionskataloge aus dieser Zeit studiert und Kunstpublikationen nach Hinweisen und Querverbindungen durchsucht. Sie hat die Wege von Kunst ins Görlitzer Stadtmuseum so weit wie möglich zurück- und nachverfolgt.

„In diesen Jahren sind mehrere Hundert Gegenstände in den Besitz des Museums gelangt“, sagt Museumsleiter Jasper von Richthofen. Für den Großteil davon lässt sich nachweisen, dass sie rechtmäßig, zu einem fairen Preis erworben wurden und dass ihre Herkunft eindeutig nicht mit den Schicksalen von NS-Opfern in Verbindung steht. Für etwa 300 Objekte aber ist dieser Weg nicht vollständig nachvollziehbar. Mal fehlt ein Stück Dokumentation, mal ist die Quelle unklar, mal tauchen Namen von Kunsthändlern oder Auktionshäusern auf, die in anderen Fällen hin und wieder mit NS-Raubgut in Verbindung gebracht werden. „Was nicht heißt, dass sie ausschließlich damit gehandelt haben“, sagt von Richthofen. „Es heißt auch nicht, dass die jeweiligen Objekte in unserem Besitz in diese Kategorie fallen. Aber es gibt einen Verdacht.“

270 dieser 300 „verdächtigen“ Gegenstände sind bereits im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen und gelten als „Kriegsverlust“. 30 Objekte befinden sich noch im Depot des Museums. „Darunter sind sechs Gläser und drei Grafiken, für die der Verdacht auf NS-Raubgut erheblich ist“, sagt von Richthofen. Um welche Objekte es sich dabei genau handelt, könne er nicht sagen, weil die Forschungen noch nicht abgeschlossen sind. In jedem Fall aber seien es keine hochbegehrten Kunstobjekte und nichts, was in den vergangenen Jahren in der Dauerausstellung von Kaisertrutz oder Barockhaus zu sehen war.

Bedeutende Kunstwerke aus einst jüdischem Besitz hat das Museum früher durchaus besessen und jahrelang gezeigt, etwa Gemälde der Impressionisten Max Slevogt und Lovis Corinth oder ein Werk des Bildhauers Georg Kolbe. Ende der 1990er Jahre hatten sich die rechtmäßigen Eigentümer gemeldet, das Museum gab ihnen die Werke zurück.

Das Projekt zur Provenienzforschung läuft am Kulturhistorischen Museum noch bis Juni 2017. Bis dahin wird Katarzyna Zinnow die Objekte, deren Herkunft ungeklärt ist, auf der Internet-Seite des Zentrums Kulturverluste www.lostart.de einpflegen. Das Museum macht damit einen Teil seiner Geschichte öffentlich und gibt möglichen Eigentümern die Chance, Verlorenes wiederzufinden. Auch jetzt ist das Görlitzer Städtische Museum auf dieser Internetseite vertreten. Wenn auch zunächst nur mit Kunstwerken, die es selbst während der Kriegswirren eingebüßt hat.

zur Startseite