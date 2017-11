Wenig Personal, viel Streusalz Lohmen hat sich auf den Winter vorbereitet. Ohne Hilfe der Bürger geht es aber nicht.

Lohmen hat reichlich Streugut für den Winter eingelagert. Beim personal geht es nicht ganz so komfortabel zu. © dpa

Lohmen. Die Gemeinde Lohmen hat sich für den nahenden Winter gerüstet. Insgesamt wurden 50 Tonnen Salz sowie Streusand und Splitt eingelagert, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem hat die Kommune auch in diesem Winter ein Fahrzeug mit Winterdienstausstattung von der Firma Franke aus Köttewitz angemietet. Es steht den Mitarbeitern des Bauhofs bis Mitte März zur Verfügung. Dadurch hat Lohmen drei Fahrzeuge in Bereitschaft. Notfalls würden außerdem ortsansässige Firmen einspringen. So gut ausgestattet wie die Fahrzeugflotte ist der Personalbestand nicht, aber: Der Dienstplan steht. Die Gemeinde bittet trotzdem um Nachsicht, wenn nicht alle Straßen gleichzeitig geräumt sind. Die Bürger können ihren Teil beitragen, indem sie Durchfahrten und Wendeschleifen frei halten und Äste entfernen, die auf die Straße ragen. (SZ)

