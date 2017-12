Wenig Nachtfluglärm über Dresden

Nachts ist Ruhe: Zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr dürfen Linien- und Charterflieger in Dresden weder starten noch landen. Auch andere deutsche Flughäfen haben solche Nachtflugbeschränkungen. Für manche Flugzeuge gibt es allerdings Ausnahmen, zum Beispiel, wenn sie Verspätung haben und noch landen müssen.

In Dresden wird die Nachtruhe mit am besten eingehalten, hat das Fluggastrechte-Portal „Airhelp“ nun herausgefunden. Ausgewertet wurden die Start- und Landezeiten von September und Oktober dieses Jahres. So habe es sechs verspätete Landungen in Klotzsche gegeben, alle vor Mitternacht. Gestartet seien alle Flieger normal.

Schlusslicht im Airport-Vergleich ist München. Auf insgesamt 776 verspätete Landungen und 32 Starts hat es der bayrische Hauptstadt-Flughafen in den beiden Monaten nachts gebracht. Damit verging nicht ein Tag ohne Ausnahmen. In München gelten dieselben zeitlichen Regeln wie in Dresden. Auch in Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Berlin-Tegel seien besonders viele Passagiermaschinen trotz Nachtflugbeschränkung unterwegs gewesen, so „Airhelp“. (SZ/sr)

