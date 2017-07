Wenig Hoffnung für Verkehrsgesellschaft Die NVG hat ihrem Personal gekündigt. Wie es mit dem Unternehmen 2018 weitergeht, ist unklar.

Im Mai standen noch NVG-Busse am Ex-Kraftverkehr Weißwasser. © SZ-Archiv/André Schulze

Weißwasser/Region. Der Betriebshof der Niederschlesischen Verkehrsgesellschaft (NVG) in der Weißwasseraner Heinrich-Heine-Straße ist ebenso verlassen wie das Bürogebäude des ehemaligen Kraftverkehrs. Seit die Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft (NEG) vor einem Monat ausgezogen ist, rumort es nur noch in Rita’s Kantine. Das wird erst einmal so bleiben. Einen Nachmieter für die Büros gibt es nicht. „Wir sind mit Interessenten im Gespräch, so NVG-Geschäftsführer Frank Müller. Der Leerstand ist vielleicht sein kleinstes Problem. Denn am Aus der NVG ist nicht zu rütteln. Das bestätigt nicht nur Müller. Auch Frank Knötig, der Betriebsratsvorsitzende, sagt: „Für Außenstehende ist das nicht nachvollziehbar, für uns war diese Entwicklung vorhersehbar.“ Die Arbeitnehmervertretung sieht ebenso wie die Gewerkschaft Verdi im Verkauf von Anteilen das Ende.

„Wir waren mit rund 75 Bussen und zwei Betriebshöfen in den Städten Görlitz und Weißwasser gut aufgestellt, bis wir mit Einsparungen für die Marktwirtschaft ,fit gemacht‘ wurden“, erinnert sich Knötig. Das sah so aus, dass 30 von hundert Kollegen gehen mussten. 2012 verlor die NVG dann die Konzession ihrer Überland-Linien an das Bautzener Unternehmen Regiobus Oberlausitz (RBO). „Keiner hat damals verstanden, warum uns die Politik die Linien wegnahm, denn wir waren immer zuverlässig“, überlegt Busfahrer Michael Haase, auch ein Betriebsratsmitglied. 2012 waren erneut 30 Kollegen zu viel. „Dank großer Anstrengungen von Geschäftsführung und Betriebsrat gelang es, bis auf einen Kollegen alle in andere Verkehrsunternehmen zu vermitteln“, so Frank Knötig.

Die andere Hälfte verblieb, weil die NVG für fünf Jahre einen Subunternehmervertrag bei der RBO aushandelte und damit einige Fahrten des bestehenden Netzes weiter bediente. Dieser Vertrag läuft nun Ende 2017 aus. Deshalb erhielten Ende Mai alle 30 Busfahrer und Werkstattmitarbeiter „blaue Briefe“. Zum Jahresende sollen die Kündigungen wirksam werden. „Unser Unternehmen ist tarifgebunden und muss deshalb Kündigungsfristen von bis zu sieben Monaten berücksichtigen“, begründet Frank Müller, kündigt aber an, weiter mit der RBO im Gespräch bleiben zu wollen.

Dabei gehe es darum, wenigstens noch für 2018 im Schüler- und Linienverkehr Zuschläge zu erhalten. Das entspräche auch dem Modus anderer für die RBO tätigen Subunternehmer, die seit 2012 ihre Verträge Jahr für Jahr auffrischen müssen. Lediglich die NVG hatte eine Festschreibung für fünf Jahre erhalten. Die Kündigungen seien vor diesem Hintergrund erfolgt, betonte der Geschäftsführer. Nicht alle Mitarbeiter wollen diesen Schritt einfach hinnehmen. Zehn von ihnen klagen dagegen vor dem Görlitzer Arbeitsgericht. Erreicht wurde bislang auf keiner Seite etwas. Frank Müller hofft weiterhin darauf, für 2018 noch RBO-Aufträge zu erhalten. „Es gibt keine neuen Entwicklungen“, sagt er auf Nachfrage. Und auch vor dem Arbeitsgericht wurde noch nichts entschieden. „Im September wird weiter verhandelt“, informiert dazu die Vertreterin des Landratsamtes Görlitz, Marina Michel.

Langfristig gesehen kann es sich aber so oder so nur um eine Übergangslösung handeln. Denn dass die NVG nicht mehr auf Dauer bestehen wird, ist allen Beteiligten klar. Frank Müller will deshalb schnell versuchen, innerhalb des Unternehmens Transdev „Türen für Übernahmen von Mitarbeitern zu öffnen“. Einige Busfahrer rechnen mit Einstellungen bei Regiobus. Und kaum hörten Regiobus Potsdam und Verkehrsgesellschaft Belzig vom Desaster der NVG, boten sie Hilfe an: „Wir suchen dringend Fahrer“, schrieb Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig. „Die ersten zwei Interessenten haben sich bereits bei uns beworben“, bestätigt er. Sie bekämen dort einen Bekannten als Chef: Hennig leitete den VEB Kraftverkehr Görlitz, bevor aus diesem die jetzt untergehende NVG wurde.

