Wenig Hoffnung auf Änderung an der B-169-Ampel Gröditzer hatten gefordert, die Haltelinie zu verlegen. Dafür sieht die zuständige Behörde wenig Chancen.

An der Ampelkreuzung in Gröditz wird sich wohl demnächst nichts ändern. © Sebastian Schultz

Alles bleibt, wie es ist. Zumindest in der nächsten Zeit dürfte sich an der Ampelkreuzung vorm Dreiseithof kaum etwas ändern. Das legt eine Antwort des Landesamtes für Straßenbau und Verkehrs (Lasuv) auf eine SZ-Anfrage zur jüngsten Kritik an der dortigen Verkehrsregelung nahe. Laut Lasuv ist eine Verlegung der Haltelinie vorm Dreiseithof „nicht möglich“ und „deshalb auch nicht geplant.“

Der Gröditzer Verkehrswächter Siegfried Janetzki hatte kritisiert, dass die Linie direkt vor der Zufahrt des Dreiseithofs liegt – und so das Ein- und Ausfahren erschwert. Sein Vorschlag: die Haltelinie umverlegen. Laut Lasuv ergibt sich die Lage der Linie „aus der Berücksichtigung der Schleppkurve für den von der S 90 in Richtung Elsterwerda einbiegenden Schwerverkehr.“

Gesonderte Spur fehlt

Eine Absage erteilt die Behörde auch der Forderung nach einem grünen Pfeil. Der sei „weiterhin nicht möglich und vorgesehen“, da sich sein Einsatz „durch die vorhandene Anwendung von drei Räumsignalen ausschließt.“ Weil es keine gesonderten Spuren für den Rechtsabbieger gebe, wäre eine Nutzung des Pfeils auch nur sehr begrenzt möglich, heißt es weiter.

Das Lasuv weist in seiner Antwort darauf hin, dass „Änderungen am Knotenpunkt gegebenenfalls erst in Auswertung des tatsächlichen Verkehrsverhaltens und nach Aufforderung durch die zuständigen Verkehrsbehörden beziehungsweise der Stadt Gröditz vorgenommen werden“ könne. Bisher gebe es aber keine Erkenntnisse, welche positiven oder negativen Auswirkungen eine Änderung der aktuellen Situation mit sich bringen würde. (ewe)

