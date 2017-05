Wenig Glück fürs Lausitzer Lady-Team Cottbuser Studenten erreichen beim Effizienzwettbewerb in London nur den 20. Platz.

270 Kilometer mit einem Liter Sprit: Das Cottbuser Team mit Fahrerin Anastasia Skifov schaffte damit keinen Medaillenplatz in London. Der Klassensieger kam auf 729 Kilometer. © Shell Eco-Marathon

„Zuerst hatten wir wenig Glück und dann kam auch noch Pech dazu“, sagte Christine Faulstich vom Senftenberger BTU-Studententeam nach der letzten Wettfahrt beim Shell Eco-Marathon 2017 in London der SZ. Nach der vierten von insgesamt zehn Runden über die rund 16 Kilometer lange Distanz waren am Sonntag für die „Bat-Lady 2.0“ alle „Messen gesungen“. Die aussetzende Elektronik stoppte den letzten Versuch von Pilotin Anastasia Skifov, doch noch auf einen Medaillenplatz beim weltgrößten Effizienzwettbewerb in der Klasse der Prototypen zu fahren. „So blieb seit Himmelfahrt nach einem zwischenzeitlichen 15. und 18. Rang unter den 41 gestarteten Teams am Ende nur der 20. Platz“, erklärte die 33-jährige Senftenbergerin. Das Team „Lausitz Dynamics“ erzielte dabei mit umgerechnet einem Liter Sprit eine Entfernung von 270 km/kWh. „Das war zu wenig, um dieses Mal in die Spitze zu fahren oder auf das Siegerpodest zu kommen“, sagte Teamleiter Stefan Fischbach.

Die italienischen Sieger vom I.E.S. Cotes Baixes Team erreichten eine Entfernung von 729 km/kWh, das Itis Keonardo Da Vinci-Team kam als Zweiter auf 675 km/kWh und die Technische Universität Graz wurde Dritter mit 596 km/kWh. Als bestes deutsches Team kamen die „Offenburger Schluckspechte“ auf eine Distanz von 443 km/kWh. Das Oberstufenzentrum Ostprignitz Ruppin erreichte 333 km/kWh. Zumindest kann sich das Lausitzer Lady-Team freuen, drittbester deutscher Wettbewerbsteilnehmer gewesen zu sein. Beim diesjährigen Wettbewerb sind 192 Teams aus 27 Ländern in den beiden Klassen „Urban Concept“ und „Prototypen“ gestartet. Dabei erreichte das französische Siegerteam 2504 km/kWh. Der von den Franzosen gehaltene Weltrekord von 4.896 Kilometern mit umgerechnet einem Liter Sprit, vor sechs Jahren aufgestellt auf dem Eurospeedway Lausitz, blieb auch dieses Mal unangetastet.

„Unsere Bat-Lady 2.0 war insgesamt zu langsam“, schätzte Teammanager Stefan Fischbach ein. Neben Schwierigkeiten mit dem Motocontroller und der Elektronik haben auch die Probleme mit den Piloten dem Lausitzer Team empfindlich zugesetzt. So konnte Co-Pilotin Vanessa Schmidt wegen einer kurzfristigen Operation die Reise nach England gar nicht erst antreten. Der als Ersatzfahrer vorgesehene Niklas Richter wurde von der internationalen Rennleitung nicht zugelassen, weil er für die „Lady“ zu groß war. Die Verantwortlichen befürchteten, dass er nicht ausreichend Sicht hat und somit für ihn und das Rennfahrzeug eine große Gefahr besteht. „So lag die ganze Last und Verantwortung auf der 20-jährigen Biologiestudentin Anastasia Skifov“, sagte Teamsprecherin Christine Faulstich. Sie hatte zwar bereits Rennerfahrung aus dem Vorjahr, als die „Lady“ mit 30 Kilogramm Gewicht noch fünf Kilo leichter war. Schuld an den letztlich fatalen technischen Fehlern trägt sie nicht. „Unser studentisches Team hat trotzdem in London wunderbar funktioniert“, lobte Faulstich.

Für das Jahr 2018 wollen die Senftenberger, in Zusammenarbeit mit den Studiengängen Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Biotechnologie und Medizintechnik, ein eigenes Fahrzeug für den Eco Shell-Wettbewerb in der Kategorie „Urban Concept“ entwickeln. Das Lausitzer Gefährt soll straßentauglich sein. Die Lausitzer BTU-Studenten hoffen, dass es schon bald grünes Licht und die erforderlichen finanziellen Mittel für die nächste technische Herausforderung gibt.

