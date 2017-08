Wenig Geld zum Investieren Die Stadt bringt ihren Haushalt auf den Weg. Das war in diesem Jahr nicht einfach. Königsbrück muss dafür auch seine Rücklagen anzapfen.

Ums Geld ging es jetzt im Stadtrat von Königsbrück. © dpa

Die Stadt Königsbrück hat ihren Haushalt für dieses Jahr verabschiedet. Die Stadträte brachten das 400-Seiten-Werk in der vergangenen Woche einstimmig auf den Weg. Das bedeutet, dass die Stadt nun Baumaßnahmen und Anschaffungen angehen kann. Doch viel Geld bleibt dafür nicht. Die Stadt hatte im Vorfeld ihre Schwierigkeiten, überhaupt die Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Das war ein Grund, weshalb die Aufstellung des Haushalts in diesem Jahr so lange gedauert hat. „Wir sind froh, dass wir es geschafft haben“, sagt Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU) im Stadtrat. Es gibt aber Einschränkungen. So muss die Stadt in diesem Jahr teilweise auf Rücklagen zurückgreifen, um Kredite tilgen zu können. 14 700 Euro bleiben aus laufender Verwaltungstägigkeit unter dem Strich übrig. Doch die Stadt braucht 226 800 Euro zum Bedienen der Kredite.

Einige Projekte können trotzdem angegangen werden. Die Stadt baut zum Beispiel einen neuen Speisesaal für die Grundschule in Stenz, vor allem mit Geld aus Fördertöpfen. Das war schon lange vorgesehen, weil der vorhandene Raum an der Schule zu klein ist. Die weitere Erschließung des Wohngebiets am Wasserturm soll außerdem auf den Weg gebracht werden, mit Mitteln, die durch die Grundstücksverkäufe eingenommen wurden. Ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr steht auf der Investitionsliste, weil der Kunstrasen im vergangenen Jahr günstiger wurde als gedacht. Damit bleiben Fördermittel für die Feuerwehr. Ein Spielgerät für das Freibad könnte auch noch angeschafft werden. „Wir werden nach der Entwicklung der Haushaltslage entscheiden, ob wir das Spielgerät kaufen“, sagt Kämmerin Anke Mocker. Die Stadt hatte zuletzt zum Jahresbeginn die Grundsteuer B erhöht und will dadurch 40 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr einnehmen. Außerdem hob sie zum ersten Mal seit Jahren wieder die Kitabeiträge an. (SZ/pre)

