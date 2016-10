Wenig Geld, aber viel vor Kinder und Jugendliche des Hohnsteiner Ortsteiles musizieren für den Förderverein. Geld braucht dieser dringend.

Der Kinder- und Jugendförderverein Razeho kümmert sich um die verschiedene Projekte in den drei Hohnsteiner Ortsteilen Rathewalde, Zeschnig und Hohburkersdorf. Aus diesem Grund haben die Vereinsmitglieder bei der Namensgebung auch die ersten beiden Buchstaben der Namen der drei Ortsteile verwendet. Ganz aktuell engagieren sie sich für die Sanierung des Spielplatzes. Außerdem sind sie daran interessiert, das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Rathewalde für ihre Angebote zu nutzen. Doch das alles kostet Geld. Deshalb ist der Verein auch auf Spenden angewiesen. Aus diesem Grund laden die Phillippus-Kirchgemeinde Lohmen und der Kinder- und Jugendförderverein am 22. Oktober um 17 Uhr zu einem Konzert in die Kirche Rathewalde ein. Hier werden Kinder und Jugendliche des Ortes zugunsten der Projekte des Fördervereins musizieren. Darüber informiert Holger Lischke von der Kirchgemeinde. Der Verein ist ein Zusammenschluss engagierter Eltern und Einwohner und setzt sich die Ziele, in den kommenden Jahren die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den genannten Ortsteilen zu verbessern, den Zusammenhalt im Dorf zu fördern und den Kindern und Jugendlichen eine zentrale Anlaufstelle für ihre Belange zur Verfügung zu stellen. Dazu plant der Verein die Schaffung eines neuen Rathewalder Jugendklubs als Kinder-Jugend-Eltern-Projekt. Dieser soll Domizil und Ausgangspunkt für gemeinsame Unternehmungen mit den Kindern und Jugendlichen sein.

Bereits seit Jahren ist der Verein Träger des Rathewalder Spielplatzes. Auch auf diesem sind durch den nötigen Austausch einiger in die Jahre gekommener Spielgeräte höhere finanzielle Aufwendungen zu erbringen. Der Erlös des Konzertes soll deshalb vor allem dafür verwendet werden, die bereits sichtbaren Lücken in der Spielgeräteausstattung des Spielplatzes zeitnah schließen zu können. Ursprünglich gegründet hatte sich der Verein für den Erhalt des Kindergartens.

