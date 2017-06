Wenig Erfolge für Ostsachsen Bei den Landesjugendspielen in Dresden gibt es nur einen Sieg für die beiden Auswahlteams.

Handball. Auch im Handball waren Teams bei den Landesjugendspielen dabei. In der neuen Ballsportarena der Landeshauptstadt trafen sie zum ersten offiziellen Kräftemessen von Handballern in der neuen Arena von Elbflorenz aufeinander – auf Glasboden und mit LED-Kennzeichnung der Spielfeldlinien. Am Start waren am Sonnabend die Jungen des Jahrgangs 2005 der vier Bezirksauswahlen und am Sonntag die Mädchen gleichen Jahrgangs.

Die Veranstaltung diente auch gleich der ersten Vorsichtung für die Landesauswahlkader. Einige der besten Akteure fehlten durch die Teilnahme an den ostdeutschen Bestenermittlungen der Jungs in Dessau und der Mädchen in Wismar. So fehlten die Jungen von Aue und DHfK Leipzig sowie die Mädchen vom HC Rödertal und dem HC Leipzig. Somit konnten auch Kader anderer Vereine in Dresden gesichtet werden. „Besonders durch das Drei-gegen-drei-System ergab sich mit dieser dafür sehr gut geeigneten Spielform ein effizientes Sichten vor allem im individuellen Bereich“, zog ein zufriedener Landestrainer Jacob Dietrich Bilanz.

Auch Vizepräsident Nachwuchs Günter Behla vom Handball-Verband Sachsen (HVS) lobte: „Das war eine Veranstaltung, mit der wir sehr zufrieden sein können. Sie folgte einem minuziösen Ablauf bei für diese Altersklasse ordentlichen Leistungen. Auch der Besuch von drei Vertretern des Landessportbundes mit Vizepräsidentin Andrea Geyer bewies die gute Resonanz.“

Bei den Jungs gewann die Bezirksauswahl Dresden-Mitte. Ostsachsen wurde trotz guter Ergebnisse hier nur Vierter und Letzter. Die Mädchenkonkurrenz entschied ungeschlagen Chemnitz für sich. Ostsachsen schrammte knapp an der Bronzemedaille mit nur einem Tor weniger vorbei. Dafür hielten sich die Ostsachsen bei den Einzelauszeichnungen etwas schadlos.

Als bester Torwart wurde Niclas Schuhmann vom LHV Hoyerswerda ausgezeichnet. Bei den jungen Damen war Frieda Thiemann (TBSV Neugersdorf) die beste Spielerin. Die ostsächsischen Jungs wurden betreut von Grit Wende und Mirko Schulz (Radeberg), die Mädchen von Katrin Teschner (Koweg Görlitz). Als Jungen-Sichter waren Conny Böhme und Alexander Canbek (beide LHV) aktiv.

Canbek, der künftig mit Böhme die Auswahl 2005 übernimmt, meinte: „Ich war erstmals als Sichter selbst vor Ort, was sehr intensiv war. Wir haben vor dem ersten Trainingslager im Herbst schon einige auf dem Papier. Da Leipzig und Aue nicht komplett waren, konnten wir weitere Spieler in großer Breite beobachten.“ Kerstin Herzer (SC Hoyerswerda) und Janine Gasch – sie übernehmen künftig den Mädchenjahrgang 2005 – waren im weiblichen Bereich als Sichter eingesetzt. Die nächste Zwischenstation ist allerdings noch etwas entfernt. Am Buß- und Bettag erfolgt dann die Qualifikation für das Trainingslager auf dem Rabenberg.

