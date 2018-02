Wenig Einsätze für den Winterdienst Weil es bislang in Bautzen kaum geschneit hat, widmen sich die Mitarbeiter anderen Aufgaben.

Klassische Winterdiensteinsätze gab es bislang in Bautzen nur wenige. © dpa

Bautzen. Der Bautzener Winterdienst kann es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen. Wie die zuständige Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen (BBB) mitteilt, musste bislang wenig Schnee geräumt werden. Einsätze gab es trotzdem. Dazu zählen vor allem Kontrollfahrten und Einsätze bei Glatteisbildung. Außerdem können sich die Mitarbeiter nun anderen Aufgaben widmen. An den Tagen, an denen keine Winterdiensteinsätze notwendig sind, übernehmen die Teams zum Beispiel Reinigungs-, Wartungs- und Baumpflegearbeiten im gesamten Stadtgebiet. Außerdem beseitigen sie Sturmschäden. Die Zahl der Einsätze bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre. „Auch in den vergangenen drei Jahren hatten wir recht milde nicht übermäßig schneereiche Winter zu verzeichnen“, erklärt BBB-Sprecherin Diana Liebsch. Sollte es noch schneien, ist die Stadt vorbereitet: In den Silos lagern 170 Tonnen Salz, 80 Tonnen Splitt und 40 Tonnen Magnesiumchloridlösung. (SZ/mho)

