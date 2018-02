Wenig Brot, viele Spiele und kaum Protest Kosovo feiert sein zehnjähriges Staatsjubiläum. Im Ex-Mutterland Serbien schmollt man aber weiter.

Soldaten marschieren bei einer Parade zum zehnten Jahrestag der Unabhängigkeit des Kosovo durch das Stadtzentrum der Hauptstadt Pristina. Höhepunkt der Feierlichkeiten war ein Auftritt der im Kosovo geborenen britischen Popsängerin Rita Ora. © dpa/Visar Kryeziu

Zumindest das Gastspiel von Kosovos bekanntester Landestochter hat dessen Geburtstagsfeier am Wochenende zu der erhofften Partystimmung verholfen: Zehntausende jubelten der britischen Popsängerin Rita Ora ausgelassen zu, als der in Pristina geborene Weltstar im rot-schwarzen Albanertrikot im blauen Licht der Landesfahne vor dem Parlament den 10. Jahrestag der Unabhängigkeit besang.

Ernüchterung über die karge Staatsbilanz hin, Enttäuschung über die triste Wirtschaftslage her: Paraden, Feuerwerke und Konzerte lockten bei den zweitägigen Feierlichkeiten im ganzen Land die Massen auf die Straßen. Mit wenig Brot zu den vielen Spielen, aber salbungsvollen Sonntagsreden wartete derweil die Staatsspitze auf.

Präsident Hashim Thaci würdigte die Unabhängigkeitserklärung vom 17. Februar 2008 als „glücklichsten Moment für uns alle als Volk“. Auf einer Sondersitzung der kosovarischen Regierung erklärte Premier Ramush Haradinaj, „dass der Staat Kosovo die Forderung des Volks nach Freiheit“ bestätigt habe.

Zwar hat Kosovo kurz vor den Jubiläumsfeiern die eigene internationale Telefonnummer (00383-) mit reichlich Verspätung endlich in Betrieb genommen. Doch obwohl pünktlich zum Staatsgeburtstag mit Barbados mittlerweile das 112. von insgesamt 193 UN-Mitgliedern Kosovo anerkannt hat, harrt der in die Jahre gekommene Staatsneuling wegen des anhaltenden diplomatischen Störfeuers von Serbien und Russland weiter auf die Aufnahme in internationale Organisationen wie Europarat, UN, EU oder Interpol. Premier Haradinaj hat am Wochenende indes angekündigt, dass Pristina mit der Absegnung des von der EU geforderten Grenzabkommens mit dem benachbarten Montenegro zumindest den Weg für den Wegfall der Visumpflicht bei Einreise in die Schengen-Staaten freimachen wolle.

Gewohnt kritische Anmerkungen kamen zum Staatsjubiläum der einstigen Provinz aus dem schmollenden Ex-Mutterland Serbien. Trotz der Unterstützung der Westmächte sei Kosovo „weit von einer Anerkennung entfernt“, erklärte Serbiens Außenminister Ivica Dacic, der sich in der Vergangenheit schon mehrmals für eine Teilung des Kosovo ausgesprochen hat: „Ohne ein Abkommen mit Serbien kann diese Frage nicht gelöst werden.“ Für eine Anerkennung der bestehenden Realität nicht nur durch seine Landsleute, sondern auch durch Pristina und die EU und einen nicht näher definierten Kompromiss sprach sich Serbiens allgewaltiger Staatschef Aleksander Vucic aus: „Kosovo ist nicht mehr unser, aber auch nicht ihres, wie sie das darzustellen versuchen.“

Der EU-Anwärter Serbien sieht sich dem wachsenden Druck Brüssels ausgesetzt, mit Kosovo endlich ein rechtlich bindendes Nachbarschaftsabkommen abzuschließen. Brüssel will den Konflikt auf keinen Fall in die EU tragen: Ohne eine zumindest faktische Akzeptanz von Kosovos Unabhängigkeit kann sich Serbien darum kaum Hoffnung auf den für 2025 in Aussicht gestellten EU-Beitritt machen.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte in der vergangenen Woche Serbien und das Kosovo besucht. Dabei hatte er als Bedingung für den EU-Beitritt Serbiens verlangt, dass es sich mit dem Kosovo aussöhnt. Sein serbischer Amtskollege Dacic reagierte am Wochenende in einem Interview mit ungewöhnlich scharfen Worten. „Gabriel, Du bist arrogant!“, sagte Dacic der Belgrader Zeitung „Kurir“: „Träum nur weiter, dass wir das Kosovo anerkennen.“ Und: „Gabriel kann reden, was er will, daraus wird nichts. Er ist doch ein Mensch auf dem Absprung aus dem Amt“. Auch die Serbische Liste, die wichtigste Partei der serbischen Minderheit im Kosovo, kritisierte Gabriel. Mit seiner Forderung, gegen die Organisierte Kriminalität vorzugehen, habe „er die Gefühle der Serben verletzt“, erklärte die Partei.

Während Kosovos schrumpfende serbische Minderheit auf nur noch 100 000 bis 120 000 Menschen geschätzt wird, scheint der politische Dauerbrenner Kosovo viele Serben im Mutterland zunehmend zu ermatten. Bei der Protestdemonstration anlässlich des 10. Jahrestags von Kosovos Unabhängigkeit verloren sich auf dem Belgrader Platz der Republik am Samstagabend weniger als 200 Demonstranten. Zehn Jahre zuvor hatten in Belgrad noch mehr als eine halbe Million Serben gegen Kosovos kurz zuvor verkündete Unabhängigkeit demonstriert: Hunderte von Hooligans hatten damals unter den Augen der tatenlosen Polizei bei offenbar inszenierten Krawallen die Innenstadt verwüstet, Läden geplündert und Botschaften in Brand gesteckt.

zur Startseite