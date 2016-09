Wenig Bio von Sachsens Feldern Der Umsatz mit Öko-Lebensmitteln wächst. Doch die meisten Produkte haben einen langen Weg hinter sich.

Bio aus Deutschland ist knapp. © dpa

Fleisch und Milch aus Dänemark, Körner aus China, Kartoffeln aus Ägypten und Brot mit Roggen aus der Ukraine – Kunden finden im Laden immer mehr Bio-Lebensmittel, die einen langen Weg hinter sich haben. Vor allem Bio aus dem Supermarkt ist selten regional.

Inzwischen stammt jede zweite Möhre, jedes zweite Stück Butter, jeder dritte Apfel, jeder dritte Liter Milch sowie jede vierte Kartoffel und jedes vierte Schweinesteak aus Öko-Landwirtschaft aus dem Ausland, informiert die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft AMI. Bei Bio-Sonnenblumen und Soja liegt die Importquote bei 90, bei Mais bei 50, bei Getreide bei 30 Prozent. Tendenz steigend. Vor allem China, die Ukraine, Indien, Spanien und Italien sind wichtige Zulieferländer für den deutschen Bio-Markt – weltweit immerhin der größte nach den USA. Eingeführt werden aus Übersee jedoch nicht nur exotisches Obst wie Bananen oder Mangos, sondern auch Produkte und Rohstoffe aus ökologischem Anbau, die in Deutschland wachsen.

Dass immer mehr Bio importiert wird, hat mehrere Gründe. Bio aus dem Ausland ist wegen der dort niedrigeren Arbeitskosten billiger. Und: Bio aus Deutschland ist knapp. Die Nachfrage nach Öko-Kost übertrifft das heimische Angebot bei Weitem. Um elf Prozent legte der Umsatz mit Öko-Lebensmitteln im vergangenen Jahr zu – auf 8,62 Milliarden Euro. Gleichzeitig wuchs die Öko-Anbaufläche in Deutschland nur um drei Prozent. Bio-Getreidefelder schrumpften sogar leicht.

Dass die Menschen gerne zu regionalen Produkten und zu Bio-Kost greifen, sei eine Chance für die heimische Landwirtschaft, betont der Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft – zumal die Verkaufserlöse der Bio-Bauern gestiegen, die der konventionellen hingegen abgesackt sind. „Unsere Unternehmen könnten mit entsprechender Unterstützung durch die Politik viel stärker am wachsenden Bio-Markt teilhaben“, sagt Kornelie Blumenschein vom sächsischen Öko-Anbauverband Gäa. „Doch wir überlassen das Geschäft mit Bio anderen.“ Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, in wenigen Jahren auf 20 Prozent aller Felder Bio anzubauen. Dafür müsse der Bund seine Öko-Förderung von nun 17 Millionen auf 60 Millionen Euro anheben, fordern Öko-Verbände und Grüne.

Bundesweit werden im Schnitt erst 6,5 Prozent der Äcker ökologisch bewirtschaftet, in Sachsen nur vier Prozent – im Ländervergleich der drittletzte Platz. Einen schnelleren Ausbau der heimischen Bio-Produktion fordert auch das Umweltbundesamt. „Wenn wir so weitermachen, erreichen wir das Ziel im Jahr 2078“, so Vizepräsident Thomas Holzmann.

›››Mehr zum Thema: Der weite Weg des Biogemüses (SZ-Exklusiv)

zur Startseite

Empfehlung - Wenig Bio von Sachsens Feldern Dresden. Fleisch und Milch aus Dänemark, Körner aus China, Kartoffeln aus Ägypten und Brot mit Roggen aus der Ukraine – Kunden finden im Laden immer mehr Bio-Lebensmittel, die einen langen Weg hinter sich haben. Vor allem Bio aus dem Supermarkt ist selten regional.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wenig-bio-von-sachsens-feldern-3497309.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: