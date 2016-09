Wenig Bautzener beim Berufemarkt Die IHK wünscht sich für ihre Aktion mehr Interesse von den Schulen der Stadt. Die waren eher spärlich vertreten.

Conrad Bläsche ließ sich beim Berufemarkt am Stand der Firma Lehmann Präzisionswerkzeuge von Thomas Schmidt über Ausbildungsmöglichkeiten beraten. Die IHK hätte sich eine stärkere Beteiligung von Schülern Bautzener Schulen gewünscht. © Uwe Soeder

Die Chefin der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Bautzen, Jeanette Schneider, beklagte, dass sich beim aktuellen Berufemarkt im Steinhaus keine Bautzener Schüler beteiligen würden. Dem ist nicht ganz so. „Die Oberschule Gesundbrunnen war mit ihren neunten Klassen da“, sagt der stellvertretende Schulleiter Jochen Wenzel. Die Schüler besuchten den Berufemarkt von 14 bis 16 Uhr, also sogar nach der offiziellen Schulzeit, betont Wenzel. Ebenfalls anwesend waren Oberschüler der Daimler-Schule. „Meine Schüler hatten am Mittwoch verkürzten Unterricht und waren dort“, berichtet die Schulleiterin Christine Pallmer. Besonders habe die Jungen und Mädchen der 3D-Druck begeistert.

Dennoch wünscht sich die IHK-Chefin mehr Interesse: „Es wäre schön, wenn die Bautzener Schulen mit ihren neunten und zehnten Klassen komplett kommen würden. Wir wollen ja die Vorabgangsklassen erreichen.“ Eine Schule hätte sich zunächst mit 72 Schülern angemeldet, letztlich waren nur acht da. Das werfe die Planung durcheinander, sagt Schneider.

„Wir haben mit viel Aufwand ein eigenes Projekt zur Berufs- und Studienorientierung erstellt. Mit Hilfe der Bautzener Wirtschaftsförderung, der IHK, der Kreishandwerkerschaft und dem Arbeitsamt stellen wir Eins-zu-Eins-Kontakte der Schüler mit den Firmen vor Ort her“, berichtet Karsten Vogt, Leiter des Melanchthon-Gymnasiums. Bei dem Projekt suchen die Schüler neben dem klassischen Betriebspraktikum fünf verschiedene Firmen auf. „Im letzten Jahr konnten wir einen Pool von über 60 Firmen anbieten“, so Vogt.

