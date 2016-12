Wenig Bandbreite in den Ortsteilen Wenn die neue Studie umgesetzt wird, ist die Technik schon veraltet. Das kritisieren die Gemeinderäte.

In Strocken ist die Welt in Bezug auf das Internet in Ordnung. Das sagte Gemeinderätin Susan Munz. Allerdings ist der Ortsteil an das Netz von Sornzig angeschlossen. In anderen Ortsteilen der Gemeinde von Großweitzschen sieht das anders aus. Von den Ausbauplänen der Telekom profitierten nur Großweitzschen, Westewitz und Höckendorf. Doch auch da läuft nicht alles so, wie es sich die Anwohner vorgestellt haben. Davon berichtete Gemeinderat Sven Krawczyk.

In anderen Orten wie Mockritz, Jeßnitz oder Niederanschütz liegt eine geringe Bandbreite an, die ein Arbeiten im Internet sehr schwierig macht. Auch die Firmen im Mockritzer Gewerbegebiet klagen schon seit Jahren wegen der schlechten Internetanbindung.

Dass die Gemeinde etwas unternehmen muss, um als Wohn- und Arbeitsstandort attraktiv zu bleiben, ist ihr bewusst. Sie ist dabei allerdings auf die Internet-Anbieter und Fördergeld angewiesen. „Wo die Telekom baut, entscheidet sie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wir haben da keinen Einfluss“, so Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos). Die Gemeinde werde alles dafür tun, um die Zeit nicht zu verschlafen.

Deshalb hat sie jetzt den Auftrag für eine sogenannte Machbarkeitsstudie vergeben. Den bekommt die Firma TKI, die bereits die erste Analyse im Auftrag des Landratsamtes erstellt hat. „Damals haben wir 50 000 Euro als Gemeinde investiert. Vor ein paar Jahren ging es darum, mindestens eine Bandbreite von zwei Megabit pro Sekunde anzubieten. „Was gebaut wurde, ist jetzt schon nicht mehr aktuell. Es ist ein Wahnsinn, wie viel Geld wir ausgeben, um der Zeit hinterherzuhinken“, so Gemeinderat Arne Philipp. (DA/je)

