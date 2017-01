Artikelempfehlung

Wenig Andrang auf Wohnblöcke

Weißig am Raschütz. Die Bewohner der beiden Wohnblöcke in Weißig am Raschütz werden aufatmen. In diesem Jahr soll sich ihre Lebenssituation deutlich verbessern. Die vom Lampertswalder Bürgermeister Wolfgang Hoffmann bereits vor einem Jahr angekündigte Sanierung der beiden Mehrfamilienhäuser kommt in Gang. Für voraussichtlich 345000 Euro sollen unter anderem die Außendämmung und die Balkone erneuert werden. Das hat ein Ortrander Bauingenieurbüro kalkuliert, das von der Gemeinde für rund 30000 Euro mit der Bauplanung beauftragt wurde.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wenig-andrang-auf-wohnbloecke-3584852.html