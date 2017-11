Wenden in der Sackgasse Wenn der Brief mit dem staatlichen Geldgeschenk kommt: Juha nimmt am finnischen Experiment zum Grundeinkommen teil.

Beim Experiment Grundeinkommen dabei: Juha Järvinen. „Das Grundeinkommen“, sagt der 39-jährige finnische Hippie, „bedeutet das Ende meiner Sklaverei.“ Er hofft, ab 2019 finanziell wieder auf eigenen Beinen zu stehen. © Johannes Koch

In seiner Werkstatt zwischen Birken und Kiefern setzt Juha Järvinen den Hobel an. Er bearbeitet einen Drachenkopf – Verzierung für die neue Trommel, die er demnächst verkauft. Aus Rentierhaut wird das Fell gemacht. Diese Instrumente sind beliebt bei Freunden volkstümlicher Musik. Der Vollbärtige schiebt den Zylinder aus der Stirn. Es kann jetzt losgehen.

Auf dem Hof zwischen der Werkstatt und dem zweistöckigen, alten Schulgebäude aus rotem Holz, das Juha vor Jahren kaufte, liegen Ende Oktober schon zehn Zentimeter Schnee. Mehr Menschen sollen her, in diese ziemlich leere Gegend drei Zugstunden nordwestlich der Hauptstadt Helsinki. Juha will investieren, den großen Raum neben seiner Werkstatt für Künstlerprojekte ausbauen. Raus aus der Sackgasse, in der er während der vergangenen Jahre steckte. „Das Grundeinkommen“, sagt der 39-jährige finnische Hippie, „bedeutet das Ende meiner Sklaverei.“

Juha – in Finnland nennt man sich meist beim Vornamen – erhält seit Anfang dieses Jahres 560 Euro pro Monat von der Sozialversicherung. Geschenkt, steuerfrei, ohne irgendwelche Gegenleistungen. Dieses erstaunliche Experiment hat die finnische Regierung gestartet. Es ist der Versuch einer epochalen Sozialreform – erstmals in Europa.

Auch in Deutschland werden die Forderungen danach lauter. Die Organisation „Mein Grundeinkommen“ verlost jedes Jahr mehrere dieser Pakete für finanzielle Freiheit. Die Jamaika-Sondierer in Berlin hatten das Thema nicht auf der Liste, aber die Koalition aus Union, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein vereinbarte: „Wir werden ein Zukunftslabor ins Leben rufen“, um neue Absicherungsmodelle, unter anderem das Grundeinkommen, zu diskutieren. Firmenchefs wie Elon Musk von Tesla plädieren ebenfalls dafür. Denn sie wissen, was sie tun: Sie treiben die Internetökonomie und die Roboterisierung der Wirtschaft voran. Und sie können sich vorstellen, wozu das führt – zu weniger Sicherheit in vielen Jobs.

Die Finnen testen jetzt erst mal eine begrenzte Variante. An dem Experiment teilnehmen können nur Arbeitslose. Ein richtiges, bedingungsloses Grundeinkommen sollten dagegen alle Einwohner bekommen, fordern Visionäre. Trotzdem wird der Versuch Antworten auf eine entscheidende Frage bringen: Macht eine Zahlung von 560 Euro, die man einfach so bekommt, die Menschen fauler oder spornt sie sie an?

Juhas Wohnzimmer, einer der beiden ehemaligen Klassenräume, heizen zwei hohe Öfen. Kleine Zirkusvorführung: Der fünfjährige Aamos, der Jüngste im Haus, schnappt sich das Seil, das von einem Stahlträger hängt, steigt über ein Schränkchen auf eines der beiden Klaviere und schwingt sich in den Raum. Im Kinderzimmer nebenan gibt es ein großes selbst gebautes Trampolin und unter der Decke einen Klettergarten aus Stricken und Sprossen. Der Vater kann so etwas konstruieren, es macht ihm Spaß. Doch jahrelang lagen seine Fähigkeiten brach.

In der Werkstatt gegenüber hat er früher Fenster und Türrahmen getischlert. Der Verkauf lief gut. Dann befiel ihn eine Depression. Es folgen Bankrott und Steuerschulden. Das Altenpflege-Gehalt seiner Frau, Arbeitslosen- und Kindergeld summieren sich auf 3 000 Euro – in einem reichen Staat wie Finnland nicht viel für zwei Erwachsene und sechs Kinder, wenn man auch noch den Kredit für die alte Schule abbezahlen muss.

Juha ist einer von insgesamt 2 000 Teilnehmern des Experiments. Diese hat die Sozialversicherung unter rund 200 000 Arbeitslosen ausgelost, die finanzielle Unterstützung bekommen. Von Januar 2017 bis Dezember 2018 erhalten sie nun die 560 Euro monatlich. Sie können das Geld verjubeln oder es in ihre Zukunft investieren. Rechtfertigen müssen sie sich nicht.

Wenn die Testpersonen einfach weitermachen wie bisher, ändert sich für sie nichts. Sie erhalten dann weiter ihr bisheriges Arbeitslosengeld von beispielsweise 700 Euro pro Kopf plus Wohnungskosten. Erwirtschaften die Teilnehmer jedoch eigenes, zusätzliches Einkommen mit einem neuen Arbeitsplatz, einer Teilzeittätigkeit, irgendwelchen Honoraren oder Einnahmen aus einer Firmengründung, kommen die 560 Euro oben drauf.

Im bisherigen System ist das anders. Heute können finnische Erwerbslose nur maximal 300 Euro monatlich ohne Anrechnung zum Arbeitslosengeld hinzuverdienen. Erzielen sie mehr, wird ihnen ein erheblicher Teil der staatlichen Unterstützung gekürzt – ähnlich wie in Deutschland. Die Arbeitslosen stecken in der Sackgasse. Das finnische Grundeinkommen soll hier einen Ausweg bieten. Die Regierung in Helsinki will wissen: Sind die Erwerbslosen aktiver als bisher, suchen sie sich selbst neue Tätigkeiten, wenn sie die Zusatzeinnahmen behalten dürfen?

Seit Juha Ende 2016 die Zusage für das Grundeinkommen erhielt, hat sich auf seinem alten Schulhof einiges getan. Er hat seine neue Firma Yxpila Art Production registrieren lassen. Sie residiert im einstöckigen Schuppen gegenüber der Schule. Im linken, kleineren Raum steht die Werkbank, dahinter eine mannshohe Bohrmaschine. Überall liegen Holzstaub und Späne, die beim Schnitzen umherfliegen. An der Wand hängen sieben halbfertige Handtrommeln, an den Rückseiten jeweils verziert mit Tiermotiven nach sämischer Tradition oder – neuerdings – Engelsgesichtern. „Die Darstellung von Menschen habe ich mir früher nicht zugetraut“, sagt Juha, „aber es funktioniert“.

Unlängst lud man ihn zu einem Festival nach Norwegen ein, wo er einige Instrumente verkaufte. Eine deutsche Lehrerin will gleich mehrere Stücke erwerben. Überschlägt Juha seine aktuellen Einnahmen im Vergleich zum vergangenen Jahr, so kommt er auf ein monatliches Plus von ungefähr 1 000 Euro. Das Geld verdient er zusätzlich zum Grundeinkommen. Ohne die bedingungslose staatliche Zahlung würde Juha diese Mittel nicht erwirtschaften.

Und er träumt von einem „Artbnb“, so etwas Ähnlichem wie der Internet-Wohnungsvermittlung Airbnb, allerdings für Künstler. Der rechte, große Raum des Schuppens soll ein Studio werden für Maler, Fotografen und Bildhauer. Und im ersten Stock der Schule verfügt er über mehrere Hundert Quadratmeter ungenutzten Wohnraums. „Wir könnten hier eine Art Hippie-Kommune aufbauen“, überlegt er.

Juha hat viele Pläne, einiges bleibt auf der Strecke. Etwa die Baustelle im Flur, wo früher zwei Waschräume der Schule waren. Die wollte er abreißen, um Platz zu schaffen. Er traf eine Leitung und musste den feuchten Holzboden rausreißen. So liegt das Elend da, seit 2016. Jetzt gibt es Wichtigeres, sagt er: Geld verdienen. Andererseits: „Eigentlich arbeite ich lieber ohne Lohn. Ich bin Idealist.“ Sein Leben ist langsam. Er fotografiert draußen die letzte Blume, als es zu schneien beginnt.

Vielleicht ist das eine Lehre, die sich irgendwann für Deutschland aus dem finnischen Experiment ziehen lässt: Im Grunde wäre ein wesentlicher Schritt in Richtung Grundeinkommen schon getan, wenn die Bundesregierung bei Hartz IV auf das Fordern verzichtet und sich auf das Fördern beschränkt. Wer ein Recht auf Arbeitslosengeld II hat, bekommt es einfach. Punkt. Der Zwang wird abgeschafft, das Antanzen beim Jobcenter, die Drohung, dass das Geld gekürzt wird. Und man darf ohne Abzüge zusätzlich arbeiten. Wie eine solche Reform wirkt, könnte man auch hier mit einem staatlichen Versuch ausprobieren.

In Finnland herrscht ein breiter Konsens, dass das Experiment eine gute Idee ist. Martti Talja, Sozialexperte des Zentrums, der größten Regierungspartei, sagt: „Die Internet-Ökonomie gefährdet möglicherweise bis zu einem Drittel der Arbeitsplätze.“ Das aktuelle Experiment sei nur der Anfang. Spätestens ab 2020 werde man weitere Versuche durchführen, mit anderen Fragestellungen, eventuell mehr Teilnehmern.

Von seinem Platz am Küchentisch blickt Juha auf den verschneiten Schulhof. „Ich könnte jeden Tage zwei Trommeln bauen“, sinniert er. Aber dann würde der Geist nicht mehr drinstecken – und die Kunden würden die Instrumente vielleicht nicht mehr mögen. In ihm kämpfen der Hippie und der Unternehmer. Juha glaubt daran, dass sie sich einigen. 2019 will er sich wieder komplett selbst finanzieren.

