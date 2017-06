Wendemanöver mit Folgen Auf einer Kreuzung in Pirna hat es gekracht. Ein 21-Jähriger wollte seinen Wagen wenden und stieß mit einem Peugeot zusammen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Fahrerin des Peugeot musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig. © Marko Förster Die Fahrerin des Peugeot musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig.

Kameraden der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn von ausgelaufener Flüssigkeit.

Pirna. Das Wendemanöver eines BMW-Fahrers führte am Montagabend zu einem Unfall in Pirna an der Kreuzung Rottwerndorfer Straße/Mühlenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 21-jährige Fahrer des dunkelgrünen BMW von der Rottwerndorfer Straße kommend auf der Kreuzung wenden. Eine von der Clara-Zetkin-Straße entgegen kommende, vorfahrtsberechtigte Peugeot-Fahrerin (81) konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die Frau wurde verletzt und kam ins Klinikum Pirna. Die Kameraden der Hauptwache Pirna eilten vor Ort. Sie und Zeugen leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens vom DRK Pirna Erste Hilfe. Außerdem reinigten die Feuerwehrleute die Fahrbahn von ausgelaufenen Flüssigkeiten. Die Polizei ermittelt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Auf der Kreuzung kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. (mf)

zur Startseite