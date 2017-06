Wendejahr für den Heimatverein Trotz der Schließung des Kulturzentrums haben die Mitglieder gut zu tun. Es stehen einige Veränderungen an.

Die Sammlung der Waldheimer Heimatblätter wird immer stattlicher. 2011 hatte Karl-Heinz Teichert nur eine ganz kleine Auswahl präsentiert. © Archiv/André Braun

Die Interessengemeinschaft (IG) Denkmal des Kultur- und Heimatvereins hat sich aufgelöst. „Es ist uns trotz mehrfacher Gespräche nicht gelungen, den Fortbestand zu ermöglichen“, sagte der Vereinsvorsitzende Albrecht Hänel bei der Präsentation des Jahresberichtes. Der September des vergangenen Jahres sei deshalb „turbulent“ gewesen. Der Vorstand musste einspringen, um eine Teilnahme am Tag des offenen Denkmals zu gewährleisten.

Es ist nicht die einzige Veränderung, die sich im Laufe des nunmehr 25-jährigen Bestehens des Heimatvereins ergeben hat. Interessengemeinschaften wie die der Numismatiker haben sich ebenfalls aufgelöst, neue, wie die Fotofreunde und die Modellbauer sind hinzugekommen. „Wir haben unsere Mitgliederzahl relativ konstant bei 160 halten können. Derzeit haben wir zwei Jugendliche sowie 63 Männer und 96 Frauen. Die größten Gruppen sind der Chor und die IG Wandern“, so Hänel. Er ist bei der Jahreshauptversammlung als Vorstandsvorsitzender bestätigt worden.

In diesem Jahr hat der Verein erstmals keinen Mitarbeiter für die Aktion „Wir für Sachsen“ angemeldet. Die Männer und Frauen hatten sich bisher für die Biotoppflege im Sauergras eingesetzt. „Wir haben keine geeignete Person gefunden“, so Hänel. Dabei sei es in der Vergangenheit gelungen, zwei Personen über diese Initiative eine Festanstellung in einem Unternehmen zu ermöglichen.

Eigentlich wollte der Vorstand den Vertrag mit dem Salzstraßenverein Halle kündigen. „Es gibt keine persönlichen Verbindungen. Wir haben aber festgestellt, dass wir als Stadt Waldheim gut beworben wurden. Deshalb zahlen wir den Beitrag weiter“, erklärt Albrecht Hänel.

Der Verein hat Ziele: Es sollen neue Heimatblätter veröffentlicht werden. Das des vergangenen Jahres ist dem Thema Stadtbad gewidmet. Zudem solle die Ausgestaltung des Schaufensters an der Schlossstraße weitergeführt werden. „Hier bekommen die Interessengruppen die Möglichkeit, sich vorzustellen und über ihre Arbeit zu berichten.“

Die Mitglieder der IG Heimatmuseum werden sich trotz der Schließung des Waldheimer Kulturzentrums im vergangenen Jahr für die Museumsarbeit engagieren. „Wenn es fertig ist, helfen wir bei der Betreuung des Stadt- und Museumshauses während der Öffnungszeiten. Die inhaltliche Ausgestaltung der Ausstellung haben die Profis übernommen. Das ist auch gut so“, meint Albrecht Hänel.

