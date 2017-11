Wende im Investorenstreit

Mit knapper Mehrheit hat der Bauausschuss am Mittwoch für einen Bebauungsplan am Gleisbogen Hansastraße gestimmt. Die Stadt plant auf dem einstigen Bahnareal Wohnungen und kleinteiliges Gewerbe. Das sorgt aber für Diskussionen.

Denn die Deutsche Bahn hat das Areal am Gleisbogen an zwei Privateigentümer verkauft, die ihre eigenen Ideen dafür haben. Denen wollte die Verwaltung mittels einer sogenannten Veränderungssperre das Bauen verbieten. Wird eine solche Sperre verhängt, muss das entsprechende Grundstück zwei Jahre lang unverändert bleiben. Zuletzt wurde dieses Mittel genutzt, um die Pläne von Regine Töberich zu verhindern. Auch an der Hansastraße soll die Sperre nun zum Einsatz kommen.

Denn die Pläne der Flächeneigentümer stoßen bei den Stadtplanern nicht auf Gegenliebe. So ist zwischen Lößnitzstraße und Bahnhof Neustadt nicht nur ein Wohnkomplex, sondern auch ein Hotel geplant. Neben dem Porsche-Autohaus soll ein Bürogebäude entstehen, in dessen Hinterhof ein riesiges Parkdeck geplant ist. Laut Verwaltung wollen beide Investoren zu dicht bauen und nehmen keinerlei Rücksicht auf Umgebung und bestehendes Grün. Zu Verhandlungen seien sie aber nicht bereit. Deswegen hofften die Planer, mit Veränderungssperre und Bebauungsplan ein Druckmittel in der Hand zu haben.

Nach SZ-Informationen soll es nun aber konstruktive Gespräche zwischen den Investoren und der Stadtverwaltung geben. Daher wurde die Veränderungssperre noch nicht im Bauausschuss besprochen.

