Wen setzt Merkel an welchen Schreibtisch? Die Kanzlerin grübelt über die CDU-Ministerposten in einem möglichen neuen schwarz-roten Kabinett.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt in ihrer vierten Amtszeit die dritte Große Koalition an.

Kanzleramt: Helge Braun (45) verhandelte als Staatsminister im Kanzleramt für die CDU bei den Koalitionsverhandlungen federführend das zentrale Zukunftsthema Digitalisierung. Der wegen seiner besonnenen Art auch in der SPD geschätzte Arzt könnte als neuer Kanzleramtsminister eine Schlüsselrolle in der künftigen Bundesregierung spielen – und sich weiter um Digitalisierung kümmern.

Ernährung und Landwirtschaft: Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner (45) wird schon länger als Chefin für das Agrarressort gehandelt. Seit 2012 ist sie stellvertretende CDU- Bundesvorsitzende. Von 2009 bis 2011 war Klöckner Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – sie kennt sich also in dem Ressort gut aus.

Verteidigung: Ursula von der Leyen (59) gilt als so gut wie gesetzt für das Ressort, das sie seit dem Jahr 2013 führt. Der Tochter des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht wird ein ausgeprägter Machtanspruch zugeschrieben. Immer wieder wird sie auch als Nachfolgerin des bis Herbst 2020 amtierenden Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg gehandelt.

Gesundheit: Gut möglich, dass die konservative Nachwuchshoffnung Jens Spahn (37) Nachfolger von Hermann Gröhe wird. Der jetzige Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium ist Gesundheitsexperte: Von 2009 bis 2015 war er gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Spahns Name ist zuletzt aber auch für die Ressorts Verteidigung oder Bildung genannt worden.

Wirtschaft und Energie: Für das Wirtschaftsressort gilt der bisherige Kanzleramtschef und geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (59) als quasi gesetzt. Hätte Merkel das Finanzministerium nicht an die Sozialdemokraten abgeben müssen, wäre er wahrscheinlich dort geblieben. Nun wird der enge Vertraute von CDU-Chefin Merkel voraussichtlich der erste CDU-Wirtschaftsminister seit 1966.

Forschung und Bildung: Hermann Gröhe (56) wäre zwar gerne Gesundheitsminister geblieben, sollte Merkel ihn aber als Minister für Bildung und Forschung berufen, dürfte er wohl nicht ablehnen. Der Vertraute der CDU-Chefin und frühere Generalsekretär dürfte am Kabinettstisch bleiben. In einem Zukunftsressort wie Bildung und Forschung könnte er für seine Partei wichtige Akzente setzen.

Gibt Angela Merkel Jens Spahn ein Ministeramt – und versucht sie so, mit einer Aufwertung des konservativen Quälgeists auch ihre anderen Kritiker zu besänftigen? An diesem Sonntag will die Kanzlerin und CDU-Chefin die christdemokratische Ministerriege präsentieren – auf Sitzungen der Führungsgremien der Partei.

Es gibt viele Erwartungen und auch einige Zusagen der Bundeskanzlerin: Mindestens die Hälfte der Ministerposten soll mit Frauen besetzt werden, die großen Landesverbände wollen berücksichtigt werden, der Parteinachwuchs verlangt mehr Jüngere. Von den Personalentscheidungen dürfte auch die Stimmung auf dem CDU-Sonderparteitag am Montag abhängen, der die Neuauflage der Groko absegnen soll. Dort tritt auch Annegret Kramp-Karrenbauer zur Wahl als neue CDU-Generalsekretärin an. Die saarländische Ministerpräsidentin hat angekündigt, das Gewicht der Partei stärken und auch Konflikte mit Angela Merkel in Kauf nehmen zu wollen.

Auch der Personalpoker bei SPD und CSU könnte Überraschungen bieten. Die Berliner Spekulationen um die Ministerposten sind wie ein spannendes Personen-Puzzle.

Ob es tatsächlich zu einer Neuauflage von Schwarz-Rot kommt, hängt vom SPD-Mitgliederentscheid ab. Dessen Ergebnis soll am 4. März verkündet werden. (dpa)

