Wempe-Lehrling ist einsame Spitze Eine in Glashütte ausgebildete junge Uhrmacherin gewinnt den Bundeswettbewerb der Handwerkerjugend souverän.

Lisa Holstein (22) wurde von der Firma Wempe zur Uhrmacherin ausgebildet. Nun war sie in Würzburg erfolgreich. © privat

Die 22-jährige Uhrmacherin Lisa Holstein hat den Bundeswettbewerb der Handwerksjugend gewonnen. Darüber freute sich nicht nur die gebürtige Kielerin, sondern auch das Team der Glashütte Wempe-Chronometerwerke. Denn hier hatte die junge Frau ihre dreijährige Ausbildung absolviert. Und schon da war sie sehr erfolgreich, sagt Wempe-Ausbildungsleiterin Elisabeth Gläser. „Lisa Holstein hat in diesem Jahr ihre Ausbildung zur Uhrmacherin mit einem herausragenden Praxisergebnis von 95 Prozent und einem Gesamtergebnis von 93 Prozent als Landessiegerin von Sachsen abgeschlossen.“ Weiterhin habe sie einen Durchschnitt von 1,0 auf ihrem Abschlusszeugnis der Berufsschule erreicht. Nach dem Abschluss der Ausbildung hat die junge Frau Glashütte verlassen und ist zur Uhrenwerkstatt der firmeneigenen Rolex-Boutique Berlin gewechselt.

Die Aufgabe beim Bundeswettbewerb in Würzburg, zu dem sechs Landesmeister antraten, bestand darin, innerhalb von acht Stunden ein Federhausmodell anzufertigen. „Lisa Holstein konnte den Wettbewerb souverän für sich entscheiden“, sagt Frau Gläser. Sie ist damit Deutschlands bester Uhrmacher-Azubi 2016. Am 10. Dezember wird sie in Münster geehrt.

Uhrmacher werden neben der Handwerkskammer auch von der Industrie- und Handelskammer ausgebildet. Hier wurde die 31-jährige Dresdnerin Birgit Schönfeldt unter allen IHK-Absolventen Sachsens bester Uhrmacherlehrling. Ausgebildet wurde sie von Glashütte Original. (SZ/mb)

zur Startseite