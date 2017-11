Wem gehört denn nun der Baum? Die Gemeinde will mehrere Pappeln fällen. Und mutmaßt, dass sie auf Privatland stehen.

Diese Zwiesel-Pappel wird demnächst per GPS eingemessen. © Kristin Richter

Demnächst rückt ein Vermesser in Adelsdorf an. Nicht, um ein neues Baugrundstück oder eine Straße einzumessen, sondern um zu klären, wem die sogenannte Zwiesel-Pappel gegenüber vom Dorfteich gehört. Der muss nämlich auch die Fällung bezahlen.

Die Pappel mit dem Zwillingsstamm wurde als Gefahr eingeschätzt, so wie auch die fünf mächtigen Pappeln direkt an der Straße des Dorfteichs. Auch dort wurde übrigens vermessen. Ergebnis: Die Bäume stehen genau zur Hälfte auf Privat- und Gemeindeland.

Bürgermeister Wolfgang Hoffmann erzählte jüngst im Gemeinderat, dass Pappeln in den 1950er und 1960er Jahren besonders beliebt waren, so wie in den 80er Jahren die Blautanne. Nun kommen die Bäumen jedenfalls ins brüchige Alter. Die Gemeinde habe erst kürzlich Glück gehabt, berichtete Hoffmann vorm letzten Gemeinderat in Schönborn. Am 22. Juni war nach seinen Worten in Niegeroda eine große Pappel umgestürzt, wenigstens aufs Feld.

Dass so etwas auch ganz anders ausgehen kann, zeigt ein Vorfall unlängst im brandenburgischen Tettau. Auf dem Radweg zwischen Lauchhammer und Tettau, rund acht Kilometer hinter der Landesgrenze zu Brandenburg, ereignete sich Mitte Oktober ein tödliches Unglück.

Eine Gruppe von 15 Senioren war per Rad auf dem Weg nach Tettau, um dort einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen, als plötzlich eine Windböe vier Bäume entwurzelte. Genau zu diesem Zeitpunkt befand sich die Radfahrgruppe rund einen Kilometer vor ihrem Ziel. Durch diese Naturgewalt wurden vier Radfahrer im Alter zwischen 68 und 84 Jahren getroffen. Während drei von ihnen mit schweren Verletzungen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht wurden, kam für eine 75-jährige Seniorin trotz sofortiger Reanimation jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Auch daran erinnerte Hoffmann.

