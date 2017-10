Wem gehört das Fahrrad? Die Polizei hat dieses Mountainbike sichergestellt. Nun hofft sie, jemand erkennt es.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dieses Mountainbike wurde von der Polizei bei einem Mann gefunden, dem es offenbar nicht gehört. Erkennt jetzt vielleicht jemand sein Fahrrad wieder, das er schon vermisst? © Foto: Polizei Dieses Mountainbike wurde von der Polizei bei einem Mann gefunden, dem es offenbar nicht gehört. Erkennt jetzt vielleicht jemand sein Fahrrad wieder, das er schon vermisst?

Erkennt jetzt vielleicht jemand sein Fahrrad wieder, das er schon vermisst?

Wenn etwas unrechtmäßig verschwindet, sucht die Polizei in aller Regel erst einmal nach den Dieben, um die Beute zu finden. Diesmal ist es umgekehrt. Das Polizeirevier in Dippoldiswalde will mithilfe der Leser der SZ den Eigentümer eines Fahrrades ausfindig machen. Das Mountainbike „Merida 17“ in der Farbe Grün/Schwarz wurde laut Polizei am vergangenen Sonntag, dem 22. Oktober, gegen 3 Uhr, in Altenberg bei einem Mann sichergestellt. Das Fahrrad soll angeblich beim Sportplatz in Altenberg abgestellt gewesen und entwendet worden sein. Das Mountainbike lässt sich aber zurzeit niemandem zuordnen. Deshalb fragt die Polizei: Wem gehört das Rad? (SZ/ks)

Hinweise: Polizeirevier Dippoldiswalde, Markt 28, Telefon 03504 637253

zur Startseite