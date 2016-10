Weltzentrale in der Südstadt Vor 130 Jahren weihte der Maschinenbau Görlitz das Werk Lutherstraße ein. Es spielt heute eine besondere Rolle.

zurück Bild 1 von 4 weiter 1904 erfolgte an der Lutherstraße die feierliche Übergabe der 2 000. in Görlitz gebauten Dampfmaschine. 1904 erfolgte an der Lutherstraße die feierliche Übergabe der 2 000. in Görlitz gebauten Dampfmaschine.

Carl Körner führte eine Schlosserei und Eisengießerei auf der Görlitzer Uferstraße, hier dargestellt um 1860.

Die Größe heute gebauter Turbinen ist überwältigend.

1903 entstand diese Darstellung des Görlitzer Maschinenbaus. Bereits seit 1886 produziert dieser Görlitz prägende Betrieb am Eck von Luther- und Melanchthonstraße.

Görlitz. Der Görlitzer Maschinenbau begann, als der Gründergeist auch die Neißestadt umwehte. Die Industrialisierung schritt voran, und der Anschluss an das Netz deutscher Eisenbahnen machte diesen Schritt für Görlitz vielleicht sogar rasanter als für andere Städte. Industrie aber bedeutete Maschinen. Sie wurden gebraucht, um jenen Dampf zu erzeugen, der das Tempo des 19. Jahrhunderts bestimmte. In Görlitz entstand ein Unternehmen, das solche Kraftpakete selbst herstellte.

Zeitgleich mit den Anfängen der Siemens AG gründete im Jahr 1847 in Görlitz August Steiniger seine „Maschinenbauwerkstätte“. Sechs Jahre später wurde sie von Schlossermeister Carl Körner (1826 bis 1901) übernommen. Körner gilt als eigentlicher Grundsteinleger für den späteren Görlitzer Maschinenbau, er bestimmte als engagierter Stadtrat aber auch mit über die gesamte Görlitzer Wirtschaftspolitik.

1858 verließ die erste Görlitzer Dampfmaschine die Fabrik, die sich damals noch auf der Uferstraße befand. 1872 wandelte sich Körners Maschinenbauwerkstatt dort in eine „Aktiengesellschaft Görlitzer Maschinenbauanstalt und Eisengießerei“, kurz GMA. Im selben Jahr begannen Überlegungen zur Verlagerung des Betriebes wegen der rasanten Zunahme von Aufträgen. 1872 wurde immerhin schon die 200. Dampfmaschine gebaut. Auch wurde es an der Neiße immer enger, weil die GMA 1876 das alleinige Ausführungsrecht für Alfred Collmanns Patent der zwangsläufigen Präzisions-Ventil-Steuerung erwarb. Damit eroberte sich der Betrieb den Ruf einer Spezialfirma. Weil niemand sonst weltweit Collmann-Maschinen bauen durfte, kletterte bei GMA die Beschäftigtenzahl bald über die Tausend. Goldmedaillen auf der Pariser Weltausstellung 1878 festigten den Görlitzer Firmenruf noch mehr.

Durch den Kauf eines Grundstückes im Umfang von 176 300 Quadratmetern in der Südstadt und dem dortigen Aufbau einer neuen Fabrik wurden die Grundlagen für jenes Werk geschaffen, das die Stadt Görlitz mit prägen sollte. Schritt für Schritt zogen erste Fertigungsstätten auf das neue Gelände. Dort, heute zwischen Luther- und Melanchthonstraße gelegen, befindet sich das komplette Werk seit nunmehr 130 Jahren, konkret seit dem 16. Oktober 1886. Unter dem Kürzel GMA profilierte es sich als Lieferant von Kolbendampfmaschinen. 1906 gab es mit 77 Maschinen die höchste Fertigung mit 45 000 PS Leistung. In das Jahr 1906 fällt aber auch die erste, noch in Lizenz hier gebaute Dampfturbine. Ab 1910 entstanden sie in Eigenentwicklung.

Zwischen den beiden Weltkriegen firmierte der Betrieb als Waggon- und Maschinenbau Aktiengesellschaft (Wumag). Damals bezog zum Beispiel die Sowjetunion ob ihrer stürmisch vorangetriebenen Elektrifizierung viele Dampfturbinen aus Görlitz. Insgesamt wurden von 1906 bis 1945 exakt 628 Turbinen hergestellt. Im Zweiten Weltkrieg war die Wumag aber mit bis zu 5000 Beschäftigten einschließlich Kriegsgefangenen auch immer mehr Rüstungsproduzent. Als Konsequenz erfolgte 1945 die Demontage. Danach wurde mit Reparaturen an Energieanlagen die Arbeit wieder aufgenommen. 1947 wurde der Volkseigene Betrieb (VEB) Görlitzer Maschinenbau (GMB) aufgebaut, der zunächst Brikettpressen und Schiffsdiesel produzierte. 1952 konnte die erste Dampfturbine nach dem Krieg ausgeliefert werden.

Auch der Export stieg wieder an. Neben der UdSSR und China als Hauptpartner lieferte man Turbinen nach Ägypten, Syrien, Indien, Finnland, Kuba, Mexiko, den Iran und weitere Länder. 938 solcher Maschinen wurden es bis 1989. In der VEB-Zeit gehörten auch Triebwerksschaufeln für Militärflugzeuge zum Fertigungskatalog. Der Betrieb übernahm in Görlitz Schwerpunktaufgaben für den UTP (Unterrichtstag in der Produktion für Schüler der Klassen acht bis zehn). Ein gesonderter Produktionszweig entstand für die sogenannte Konsumgüterproduktion. Seit 1973 stellte der Maschinenbaubetrieb in 17 Varianten Außenleuchten her. Die formschönen Lampen gerieten bald aus dem eigentlichen Bevölkerungs-Anliegen und wurden ebenfalls exportiert, vor allem nach Ungarn und auch in die alte BRD. Für das eigentliche Hauptprodukt indes hatte der Betrieb an der Lutherstraße im Wendejahr 1989/90 übrigens volle Auftragsbücher. Die Bestellungen reichten damals sogar bis 2004.

Mit Einführung der D-Mark zogen Inlandskunden jedoch ihre Bestellungen zurück und RGW-Verrechnungsrubel waren nicht mehr annehmbar. Mit dem Schwinden der Aufträge gingen Arbeitsplätze verloren. Waren in der DDR über 2 000 Werktätige zugange, waren es bald nur noch 700. Der Betrieb wurde am 1. Juni 1990 GmbH und suchte nach Partnern. Bereits 1984 hatte es Kontakte zu Siemens gegeben, und dort war man für einen Kooperationsvertrag bereit. Vereinbart wurde ein umfassendes Modernisierungsprogramm. Veraltete Anlagen wie die Gießerei wurden bald schon geschlossen.

Am 1. Mai 1991 erwarb Siemens den Betrieb von der Treuhand. Eine neue Fertigungshalle wurde 1993 eingeweiht. 1998 lieferte das Werk die 100. Industrieturbine seit der Verschmelzung mit Siemens. Heute ist das Turbinenwerk Görlitz die Zentrale des Dampfturbinengeschäfts der Siemens AG, die weltweit an 16 Standorten Dampfturbinen produziert.

