Welturaufführung für den Singekreis Überraschung zum Festakt 300 Jahre Freimaurerei: Die „Ode an die Freude“ war zuerst Görlitz gewidmet.

Der Singekreis Markersdorf unter seinem Chorleiter Ulf Großmann begleitete den Festakt anlässlich 300 Jahre moderner Freimaurerei im Saal der Neißstraße 30. Unter anderem hatte er eine Ur-Vertonung Schillers „Ode an die Freude“ einstudiert, die 1785 den Görlitzer Freimaurern gewidmet worden war. © pawel sosnowski/80studio.net

Freude, schöner Götterfunken. Kennen wir. Beethoven. Neunte Sinfonie. Ja. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die Grundlage für Ludwig van Beethovens 1824 uraufgeführte Sinfonie ist das Gedicht „An die Freude“ von Friedrich Schiller. Doch bis Beethoven eines der populärsten Werke der Musikgeschichte daraus machte, versuchten sich viele andere daran. Über 40 können es sein. Der erste, der Noten dafür fand, war Johann Christian Müller. Als die Görlitzer Freimaurerloge „Zur gekrönten Schlange“ den originalen Notendruck in die Hand bekam, war Staunen angesagt: Nur wenige Wochen nach dem 1785 verfassten Gedicht kam bereits diese Vertonung heraus, und auf dem Deckblatt ist vermerkt, dass Müller sie den Görlitzer Freimaurern widmete. Harald Wenske, Historiker und Forscher der Loge, wälzte Akten, und in der Tat: „Ein Johann Christian Müller ist damals als Bruder in Görlitz vermerkt. Allerdings war er kein Musiker, sondern ein Stadtbote.“

Der wahre Komponist gleichen Namens ist dennoch regional verwurzelt. Er lebte von 1749 bis 1796, ist geboren in Niedersohland. 1778 übersiedelte er nach Leipzig. Johann Adam Hiller, nach dem die Görlitzer Musikschule benannt ist, nahm ihn als Ersten Geiger auf, vermittelte ihn in das Gewandhausorchester. Müller war Freimaurer. Die weite Ausstrahlung der Görlitzer Brüder ließ ihn seine Vertonung ihnen widmen. Schiller selbst hatte sein Gedicht, das er oft überarbeitete, als Nicht-Freimaurer im Auftrag der Dresdner Freimaurer verfasst. Mit hohem Pathos beschreibt diese Ode das klassische Ideal einer Gesellschaft gleichberechtigter Männer, die durch das Band der Freundschaft verbunden sind, freimaurerisch sogar konkret benannt: „Alle Menschen werden Brüder.“

Geschichte der Görlitzer Freimaurer zurück 1 von 10 weiter Karl Gotthelf Freiherr von Hundt und Alten-Grottkau verlegte 1764 die von ihm am 24. Juni 1751 gestiftete Loge „Zu den drei Säulen“ von Kittlitz bei Löbau nach Görlitz. Die neue Loge wurde am 4. April 1764 unter dem Namen „Zur gekrönten Schlange“ im Haus Brüdergasse 9 eröffnet. Die 14 Mitglieder der Loge waren meist Adelige, Offiziere und höhere Beamte. Später nahm durch zunehmende Nachlässigkeiten die Logenarbeit wieder ab. 1794 war vorübergehend wieder Schluss. Carl Gottlob von Anton, Mitbegründer der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften (OLGW), eröffnete 1803 die Loge „Zur gekrönten Schlange“ neu. Sie arbeitete im Haus Neißstraße 30, das von Anton besaß. Er schenkte es 1811 der OLGW, verpflichtete die Gesellschaft aber dazu, der Loge die benutzten Räume zu überlassen. Gab es 1838 noch 47 Brüder, so waren es 1862 bereits 119. Das Haus Neißstraße 30 wurde zu klein. Daher wurde der Beschluss für den Bau eines Logenhauses gefasst (heute bekannt als Haus „Wartburg“ auf der Johannes-Wüsten-Straße). Mit einer Verfügung der Nazis wurden alle deutschen Freimaurer gezwungen, 1935 ihre Logen aufzulösen. Deshalb haben die Görlitzer Freimaurer beschlossen, ihr Grundstück zu verschenken. Es gehört heute der evangelischen Kirche. Erst nach 58 Jahren kam es wieder zu freimaurerischen Aktivitäten in Görlitz. Im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft Wiesbaden-Görlitz gab es einen Vortrag der Loge „Plato zur beständigen Einigkeit“ im Görlitzer Lokal „Zur Drehscheibe“. Im September 1994 wurden in Wiesbaden die ersten vier Görlitzer Suchenden in den Bund der Freimaurer aufgenommen. Im „Landhotel Markersdorf“ erfolgte im Dezember 1994 die Gründung des Vereins „Zur gekrönten Schlange“. Zum Johannisfest wurde die Loge „Zur gekrönten Schlange“ Görlitz offiziell neugegründet. Seit November 1999 besitzt sie eigene Räume im Grundstück James-von-Moltke-Straße 36. Dort hatte eine andere Görlitzer Loge, „Zur Morgenröte“, bis 1935 ihr Domizil.

Zweimal erklang das Original jetzt in Görlitz. Die „Loge zur gekrönten Schlange“ nahm den 300. Gründungstag der Freimaurerei zum Anlass, damit ihren Festempfang im Johannes-Wüsten-Saal auf der Neißstraße zu adeln. Die anders als bei Beethoven klingenden Verse gab es als Videoeinspiel mit der brillanten Sopranistin Franziska Schneider und der Orgel der Peterskirche, dann live gesungen vom Singekreis Markersdorf unter Leitung und Baßgesang von Ulf Großmann. Gleich nach den Weihnachtskonzerten hatte er mit den Proben für diese Welturaufführung begonnen.

Die „Gekrönte Schlange“ ist Teil der Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer. Diese vereint 10000 Mitglieder in 380 Logen, zwölf davon in Sachsen. Dass der deutsche Alt-Großmeister Jens Oberheide aus Hannover für seinen Besuch bei unzähligen 300-Jahr-Gedenken gerade Görlitz aussuchte, verlieh dem Festakt noch eine weitere Würdigung. Er und Bernd Krieger, Sachsens Distriktsmeister, gingen in ihren Vorträgen darauf ein, dass Freimaurerei keine Geheimbündelei sei. Ihre tragenden Gedanken gelten schließlich sogar als Vorlage für Satzungen der Vereinten Nationen: „Wer Freimaurerei ablehnt, lehnt also auch Grundsätze der UN ab.“ Bei Schiller hieß das „Seid umschlungen, Millionen!“ Tatsächlich wurde dieses Thema, nun von Beethoven, von der EU als Europahymne gewählt. In der Begründung heißt es, es versinnbildliche die Werte, die alle teilen, sowie die Einheit in der Vielfalt. Genau das sagen die Freimaurer auch.

