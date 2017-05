Weltreisende erzählen im Zittauer Kino Ohne zu fliegen und mit einem kleinen Budget in der Tasche erkundeten Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier die Welt. Nun stellen sie ihren Film vor.

Sie wollten so lange zu Fuß in den Osten gehen, bis sie aus Richtung Westen nach Deutschland zurückkommen: Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier waren auf ihrer Weltreise unter anderem auch in Pakistan und im Iran. Jetzt kommen sie nach Dresden, Meißen und Riesa. © PR

Zittau. Zwei Weltreisende sind am Montagabend im Zittauer Filmpalast am Markt zu erleben. Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier stellen dort ihren Film „Weit – die Geschichte von einem Weg um die Welt“ vor und stehen den Besuchern danach für Gespräche zur Verfügung. Zu zweit zogen Patrick und Gwen im Frühling 2013 von Freiburg gen Osten los, um dreieinhalb Jahre und 97 000 Kilometer später zu dritt aus dem Westen wieder nach Hause zu kehren.

Ohne zu fliegen und mit einem kleinen Budget in der Tasche erkundeten sie die Welt. Im Mittelpunkt der Reise stand dabei immer die unmittelbare Nähe zu den Menschen und der Natur. Per Anhalter bereisten sie Länder wie Tadschikistan, Georgien, Iran, Pakistan, China und die Mongolei. Von Japan ging es mit einem Frachtschiff nach Mexiko. Nach der Geburt von Sohn Bruno fuhren sie mit einem alten VW-Bus durch Mittelamerika. Als sie im Frühjahr 2016 nach einer Schiffspassage von Costa Rica nach Spanien wieder europäischen Boden unter den Füßen spürten, haben sie ihre Reise in einem 1 200-Kilometer-Fußmarsch bis Freiburg vollendet. (SZ)

