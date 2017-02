Weltreise gründlich vermasselt Die Narren in Zschaitz sind mit einer virtuellen Billigairline unterwegs. Sie erleben nichts als Pleiten, Pech und Pannen.

Ina Plato und Harald Beil nahmen die Gäste des Zschaitzer Faschings als Stewardess und Flugkapitän mit auf eine Weltreise. © Dietmar Thomas

Das haben sich die tanzenden Stewardessen anders vorgestellt: Griechenland, England, USA. Ihre tänzerische Weltreise hätte so schön sein können. So reibungslos. Stattdessen ist sie gezeichnet von Pech und Slapstick. Natürlich nur als Show. Denn was das angeht, läuft es genau nach Plan. Der Fasching schreibt eben seine eigenen Gesetze.

Per Billigairline soll es zuerst nach England gehen – doch die erste Panne folgt sogleich. Reifen kaputt, ab nach Mallorca, denn dort gibt es preiswerte Reifen und ein paar Ständchen von Micky Krause und Jürgen Drews. In Griechenland treffen die Reisenden auf Costa Cordalis – für manche mag das allein schon als Panne gelten. Schlimmer ins Gewicht fällt dann wohl doch die vom Männertanz inszenierte, gescheiterte Gepäckübergabe in den USA. Am Ende muss die Koffer ein Einzelner alleine schultern.

Das war sie, die Geschichte der Zschaitzer Weltreise. Klingt nicht sehr erbaulich, doch die Tänze dazu waren es sehr wohl. Choreografiert wurden sie von Katya Plato, Tochter der Chefstewardess und Vereinsvorsitzenden Ina Plato. „Meine Tochter wohnt in Bremerhaven. Aber nächste Woche, wenn es richtig rund geht, kommt sie nach Zschaitz“, sagt Ina Plato.

Mit der Auftaktveranstaltung ist sie jedenfalls zufrieden. Die Krankheitswelle hat die Hauptdarsteller des Faschings verschont und etwa 60 Leute zog es in den Gasthof zur Post. Die tanzenden Stewardessen haben also viele Fluggäste. Darunter auch das Kaktuspärchen der Gruppe Henschel, das sich den ersten Platz beim Kostümwettbewerb sicherte.

