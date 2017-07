Weltpremiere mit Taucheruhr Eine Glashütter Uhrenfirma hat einen besonderen Chronometer auf den Markt gebracht. Auch der Preis ist extravagant.

Die neue Taueruhr von Wempe. © PR

Die Wempe-Chronometerwerke Glashütte haben mit Modell „Zeitmeister Sport Taucher Chronograph Bronze“ eine ganz besondere Taucheruhr auf den Markt gebracht. Nach Firmenangaben handelt es sich um den weltweit ersten derartigen Zeitmesser, der nach den strengen Chronometervorgaben getestet wurde. Dazu wurden die Uhren der auf 100 Stück limitierten Kleinserie in fünf Lagen kontrolliert. Zu den Gangprüfungen kamen noch erschwerte Bedingungen von mehreren Temperaturwechseln. Nur Uhren, die alle Vorgaben erfüllten, erhielten das Qualitätssiegel Chronometer.

Im Design erinnert der Zeitmesser an die Schiffsuhren, die das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg bereits in den 1960er-Jahren baute. Das Bronzegehäuse soll an die nautische Tradition des Unternehmens anknüpfen und an Schiffsschrauben und Schiffsglocken erinnern.

Das braune Zifferblatt der Uhr trägt vergoldete Indizes und Zeiger. Die drei kleineren Hilfszifferblätter zeigen die Träger die Stoppzeit in Stunden, Minuten und Sekunden an. Das Besondere dabei ist das Zifferblatt, auf dem die Minuten dargestellt werden. Es ist auf 30 Minuten skaliert. Das heißt: In einer Stunde dreht sich dieser Zeiger zweimal um die eigene Achse. Die schnellere Bewegung soll die Ablesbarkeit der Stoppzeit verbessern.

Die Uhr mit den Chronometerqualitäten kostet 5 975 Euro. (SZ/mb)

