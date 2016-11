Weltpremiere in der Messehalle Holger Mück und seine Egerländer Musikanten spielen in der Tradition der böhmischen Blasmusik - am Sonntag erstmals auch das Oberlausitz-Lied.

Holger Mück und seine Egerländer Musikanten gastieren an diesem Sonntag in der Messehalle Löbau. Foto: Agentur

Eine Weltpremiere erleben die Besucher am Sonntag in der Messehalle Löbau beim Konzert von Holger Mück und seinen Egerländer Musikanten. „Wir gastierten bereits einige Male in der Oberlausitz, immer wieder wurden wir gefragt, ob wir auch das Oberlausitz-Lied im Repertoire hätten“, erzählt Holger Mück, der Leiter des Orchesters, auf SZ-Nachfrage.

„Für unser Gastspiel in Löbau haben wir das Oberlausitz-Lied neu arrangiert im Gewand des Egerländer Sounds“, erklärt Mück und betont dessen Exklusivität. Erstmals habe das Orchester ein regionales Lied auf Publikumswunsch hin bearbeitet. Konzertbesucher dürfen sich im ersten Teil des weit mehr als zweistündigen Auftritts auf das Lied in böhmischer Weise und in Form eines Marschliedes freuen. Das Ensemble-Management übernahm die Kosten für das Arrangement, Text und Melodie lieferten die Mitarbeiter der Messegesellschaft Löbau. Zwei, drei Wochen brauchten Holger Mück und seine Musikanten bis zum fertigen Arrangement. „Beim Soundcheck haben wir noch einiges verbessert und sind jetzt sehr gespannt auf die Reaktion des Publikums“, so Holger Mück. Er plant das Oberlausitz-Lied für die nächste CD des Orchesters und verspricht, sie beim Gastspiel 2017 mitzubringen. Für Joachim Birnbaum, Chef der Messehalle, gibt es eine Überraschung: Er bekommt am Sonntag das Lied als exklusive Single-CD überreicht.

„Oberlausitz, geliebtes Heimatland“ - so der Liedanfang - ist die inoffizielle Hymne der Oberlausitz. Text und Melodie stammen von Kurt Piehler, der beides 1929 schuf. Er lebte lange in Zittau. Ihm zu Ehren wurde im Vorjahr am 21. August, dem Tag der Oberlausitz, in der Lessingstraße in Zittau eine Gedenktafel enthüllt.

Der Oberlausitzer Mundartsprecher Hans Klecker wundert sich nicht, dass bei volkstümlichen und Blaskonzerten vom Publikum in der Region auch das Oberlausitz-Lied gewünscht wird. „Es ist sehr bekannt, bei Jungen und Alten gleichermaßen, trotz des bissel schwierigen, teilweise schwerfälligen Textes“, sagte er. Das Lied wird noch heute in Schulen gesungen, es erklingt bei Chor- und Heimattreffen, viele heimische Orchester und Ensembles haben es im Repertoire.

Holger Mück und seine Egerländer Musikanten gastieren am 6. November in der Messehalle Löbau.

Beginn ist 15 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse.

