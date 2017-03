Weltpremiere in der Marienkirche Das Festival Sandstein und Musik startet mit einem besonderen Konzert. Doch nach Plan geht es aus mehreren Gründen nicht.

Ludwig Güttler dirigiert das Orchester Virtuosi Saxonie in der Pirnaer Marienkirche. Vor dem Konzert gab es für ihn eine Überraschung. © Daniel Förster

Wenn Pirnas Stadtkirche St. Marien bis auf wenige Plätze gefüllt ist und alle dem Dresdner Trompeter und Dirigenten Ludwig Güttler zujubeln, dann ist wieder „Sandstein und Musik“. Das gleichnamige Festival startete am Sonnabend in den 25. Jahrgang. Bis Dezember werden an Spielorten in der Sächsischen Schweiz, dem Osterzgebirge, aber auch in Freital, Radebeul und Berlin viele Tausende erwartet, um gemeinsam Musik zu genießen.

Bevor aber der allererste Ton erklang, gab es eine Überraschung. Festivalvorstand und CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Brähmig überreichte dem künstlerischen Leiter Güttler einen vergoldeten Taktstock. „Es stimmt uns dankbar, dass Sie uns 25 Jahre treu begleiten“, sagte er. Der Maestro, immer gut für einen trockenen Spruch, quittierte das Geschenk mit den Worten „gewichtig“ – und: „Normalerweise findet so was nach dem Konzert statt“. Ob er sich dabei noch eine kleine Träne aus dem Auge wischte, war aber selbst von der ersten Reihe aus nicht genau zu sehen.

25 Jahre Sandstein und Musik sind für die Initiatoren um Brähmig Anlass, stolz auf das vergangene knappe Vierteljahrhundert zurückzublicken. So habe das Festival seit seiner Gründung über 158 000 Gäste in seinen Bann gezogen. Allein 2016 kamen 9 600 Musikliebhaber – ein Rekord. Insgesamt wurden bisher 573 Konzerte an 44 Spielorten mit Auftritten von 156 Musikern und Ensembles gespielt.

Der Auftakt in diesem Jahr war noch aus einem weiteren Grund außergewöhnlich. Wegen einer Lippenentzündung konnte Güttler keine Trompete spielen, musste das Programm ändern und sich aufs Dirigieren beschränken. Nichtsdestotrotz bot das kleine Orchester aus Oboe, Violine, Streicher, Cembalo und Basso continuo ein üppiges barockes Klangfest, unter anderem mit Werken von Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach. Ein Höhepunkt war das Konzert A-Dur von Franz Benda (1709 bis 1786), entdeckt von Ludwig Güttler in einem alten kirchlichen Archiv. Nun feierte das Stück mit einem besonders virtuosen dritten Satz (presto) seine Weltpremiere in Pirnas St. Marien.

In der Stadtkirche gab es vor fast 30 Jahren auch den ersten Kontakt zwischen Brähmig und Güttler – bei einem Benefizkonzert zugunsten armenischer Erdbebenopfer. Die perfekte Harmonie zwischen Orgel und Trompete habe sich in seine Seele eingebrannt, sagt Klaus Brähmig. Einige Jahre später war das Festival Sandstein und Musik geboren – mit dem erklärten Ziel, nicht nur Kultur in die Region zu bringen, sondern auch die Wirtschaft zu stärken.

Diesem Ziel wird auch der 25. Jahrgang unter dem Motto „Zu den Wurzeln“ genügen. Präsentiert von 70 Sponsoren, darunter die Ostsächsische Sparkasse Dresden, der Energieversorger Enso und Margon Brunnen, erleben die Besucher in den nächsten Monaten ein abwechslungsreiches Programm, das Klassik, Jazz, Chormusik und noch mehr vereint.

Alles andere als trocken war der Empfang nach dem Konzert im Pirnaer Rathaus. Bis in den späten Abend unterhielt Güttler die Gäste, diesmal nicht musikalisch, sondern mit Anekdoten aus seinem Leben. So locker hat man ihn nur selten erlebt. Ein gelungener Auftakt für den 25. Jahrgang Sandstein und Musik.

