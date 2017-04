Weltpolitik im Golfklub Donald Trump trifft sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Sie reden über Nordkorea und andere schwierige Themen.

Sicherheitskräfte im „Eau Palm Beach Resort and Spa“ bereiten sich in Manalapan, Florida, auf den Besuch von Chinas Staats- und Parteichef vor. © dpa

Der Ort des ersten Zusammentreffens Xis und Trumps wirkt so schräg wie die politischen Dissonanzen im Vorfeld. Dass der US-Präsident seinen chinesischen Staatsgast, der im Rahmen einer Anti-Korruptions-Kampagne gegen das Golfspielen von Funktionären vorging, ausgerechnet in seinen Klub von „Mar-a-Lago“ einlud, entbehrt nicht der Ironie. Für die 25 Stunden des Staatsbesuchs kommt Golfplatz-Diplomatie jedenfalls nicht infrage. Am späten Donnerstagabend (MESZ) war ein erstes Treffen geplant.

So wenig wie Xi Jinping einen Golfschläger in die Hand nehmen wird, zeigte er im Vorfeld des Treffens die Bereitschaft, politisch mitzuspielen. Vom Abbau des Handelsdefizits über die Ein-China-Politik bis hin zu Nordkorea wird er nach Ansicht von Analysten Trump nicht substanziell entgegenkommen.

Dafür hat sich der neue US-Präsident zu durchsichtig aufgestellt. Trump gab nach Amtsantritt zu verstehen, er werde die Handelsbeziehungen zu China als Lock- und Druckmittel benutzen, um auf ein Entgegenkommen in der Nordkorea-Frage zu drängen.

„China wird sich dazu entschließen, uns bei Nordkorea zu helfen oder nicht“, erklärte der US-Präsident in einem Interview mit der Financial Times. „Falls sie es tun, wird das sehr gut für China sein, und falls nicht, wird es für niemanden gut.“ Eine ähnliche Botschaft hatte US-Außenminister Rex Tillerson bei seinem Besuch in Peking überbracht. Die USA hielten sich angesichts der nuklearen Bedrohung durch Pjöngjang militärische Optionen offen.

An einer militärischen Eskalation vor ihrer Haustür haben die Chinesen gewiss kein Interesse, wissen aber auch, wie unrealistisch diese Option gegen eine bis an die Zähne bewaffnete Nuklearmacht ist. Allein Nordkoreas konventionelles Arsenal, das auf die südkoreanische Hauptstadt Seoul gerichtet ist, macht militärische Drohungen zu einem Spiel mit dem Feuer.

Möglicherweise spielt beim Treffen mit Xi auch das Thema Syrien eine Rolle. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff hatten die USA der Assad-Regierung die Schuld gegeben und einen möglichen Alleingang angedeutet. „Für mich sind damit eine ganze Reihe von Linien überschritten worden“, sagte Trump. Seine Uno-Botschafterin Nikki Haley sagte im Sicherheitsrat, Staaten seien beim Scheitern der Weltgemeinschaft manchmal „zu eigenen Maßnahmen gezwungen“. Der Uno-Sicherheitsrat war nach einer Sitzung am Mittwochabend auseinandergegangen, ohne eine Resolution zu verabschieden.

Schwiegersohn mit gutem Draht

Trump sagte ein „schwieriges Treffen“ voraus – nicht nur wegen des Themas Nordkorea. Die USA würden auch die „massiven Handelsdefizite“ nicht mehr hinnehmen. Im Wahlkampf hatte der republikanische Kandidat mit Strafzöllen gegen China in Höhe von 45 Prozent gedroht.

Ob er bei dieser harten Linie bleibt, die auch von Trumps Chefstrategen Stephen Bannon und seinem Handelsbeauftragten Peter Navarro verfolgt wird, oder sich ein pragmatischerer Kurs durchsetzt, wie ihn Chefberater Jared Kushner befürwortet, gehört zu den Punkten, die Beobachter in Mar-a-Lago genau verfolgen werden.

Die Führung in Peking jedenfalls setzt auf Trumps 36-jährigen Schwiegersohn, der half, den Gipfel in Mar-a-Lago vorzubereiten. Kushner werden gute Arbeitsbeziehungen zum chinesischen Botschafter Cui Tiankai nachgesagt. Die beiden arrangierten zu Beginn der Präsidentschaft Trumps ein Telefonat mit Xi, bei dem der neue Führer der Supermacht das Festhalten der USA an der „Ein-China-Politik“ bekräftigte. Trump hatte für massive Irritationen gesorgt, als er einen Glückwunschanruf der Präsidentin Taiwans entgegennahm.

Wie die New York Times berichtet, mischt Kushner auch bei Nordkorea mit. Während eines Treffens des Nationalen Sicherheitsrats im Lageraum des Weißen Hauses saß der unerfahrene Schwiegersohn Trumps prominent am Tisch, während der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Joseph F. Dunford, zunächst keinen Platz fand.

Die Chinesen setzen offenkundig auf Kushner, der lange Zeit für sein Prestigeobjekt „666 Fifth Avenue“ in Manhattan die staatliche „Anbang Insurance Group“ als Investor umworben hatte. Im Februar lud Botschafter Cui Kushners Ehefrau Ivanka und Tochter Arabella zu einem chinesischen Neujahrsempfang ein. (mit dpa)

zur Startseite