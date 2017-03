G.-E.-Lessing Gymnasium Döbeln Weltoffen und leistungsorientiert

Das Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium in Döbeln. © André Braun

Das Lessing-Gymnasium vermittelt seinen Schülern eine vertiefte Allgemeinbildung. „Täglich versuchen wir, zu zeigen, dass ein gutes Schulklima und klare Leistungsanforderungen keinen Widerspruch bilden müssen“, so Schulleiter Michael Höhme. Bildung und Werteerziehung sollen eine Einheit bilden. Das Gymnasium ist eine Ganztagsschule mit zahlreichen Bildungs- und Freizeitangeboten. Dabei setzt die Einrichtung auf die Zusammenarbeit mit externen Partnern. Durch ein umfangreiches Angebot an Lernhilfen haben alle Schüler die Möglichkeit, ihre Begabungen weiterzuentwickeln und an ihren Schwächen zu arbeiten. Das LGD wurde mit dem Gütesiegel „Europaschule in Sachsen“ ausgezeichnet. Auch durch den Austausch mit fünf Partnerschulen sollen die Schüler zu weltoffenen Menschen erzogen werden.

Im gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Profil erhalten die Schüler die Möglichkeit, lebensnahe Erfahrungen und vernetzte Erkenntnisse zu gewinnen. (DA/sol)

Lessing-Gymnasium Döbeln, Straße des Friedens 9

Telefon...........................................................03431 578311

E-Mail....................................................schulleitung@lgd.de

Homepage...........................................................www.lgd.de

Schulleiter.....................................................Michael Höhme

Schüler..............................................................................770

max. Anzahl Fünftklässler..............................................140

Lehrer..................................................................................66

Träger................................................................Stadt Döbeln

Zusatzbetreuung

Ganztagsangebote....................................................................ja

Buskindbetreuung....................................................................ja

Verpflegungsangebote

Mensa mit Mittagstisch............................................................ja

Kiosk/Schulmilchangebot...................................................nein

Erreichbarkeit

Behindertengerecht.....................................................teilweise

Schülertransport via Schulbus und ÖPNV

Örtliche Begebenheiten

Eigene Turnhalle......................................................................ja

Eigener Sportplatz...............................................................nein

Besondere Angebote

Bilingualer Unterricht, Schwimmunterricht in Klasse 7, Sprachzertifikate in Englisch, Französisch und Russisch

