Weltmeister statt Bisonfarmer Lowell Bailey wollte seine Biathlon-Karriere schon beenden. Mit 35 feiert er seinen größten Erfolg und macht nun weiter.

Mit 35 am Ziel der Träume. Lange musste Lowell Bailey auf diesen Tag warten, zwischenzeitlich half er schon auf einer Farm aus, blieb aber doch dem Biathlon treu. © reuters

Im Fußball hat der Pokal seine eigenen Gesetze, im Biathlon ist es das Männer-Einzel. Regelmäßig tauchen Namen in den Siegerlisten auf, die vorher nur Insider des Sports kannten. Lowell Bailey reiht sich da bestens ein. Der US-Amerikaner hatte vorher keinen einzigen Weltcup gewonnen, ein zweiter Platz 2014 war sein bisher bestes Ergebnis. Nun ist er Weltmeister – für sein Land war es der erste Titel in der WM-Geschichte überhaupt.

Entsprechend laut und heftig fiel der Jubel nach den 20 Kilometern aus. „Ich warte auf jemanden, der mich aufweckt. Das ist der perfekteste Tag meiner Karriere“, sagte er. Seiner Frau Erika, die ihre im Juni geborene Tochter Ophelia vor den Bauch geschnallt hatte, fiel Bailey um den Hals und nahm seine kleine Familie bei der Siegerehrung gleich mit aufs Podest. Später bei der Pressekonferenz meldete sich der Nachwuchs immer mal wieder zu Wort und sorgte so für Gelächter. „Es gibt mir viel, dass sie jeden Tag hier sind und mich unterstützen. Nach einem schlechten Tag kann man nach Hause kommen, und trotzdem ist alles in Ordnung“, erklärte er nach seinem Gold-Rennen.

Beinahe wäre es jedoch nicht dazu gekommen. Vor einem Jahr wollte Bailey seine Karriere, die 1998 als Junior begonnen hatte, bereits beenden und die Bisonfarm seines Schwiegervaters übernehmen. „Ich bin den Leuten so dankbar, die zu mir gekommen sind und gesagt haben: Mach weiter“, erklärte er. Nun will er auf jeden Fall bis Olympia 2018 weitermachen. Der Erfolg kam unerwartet – wobei, eigentlich zeichnete er sich auch ab. In Hochfilzen war er im Sprint als Vierter um sechs Sekunden an Bronze gescheitert, in der Verfolgung fehlten als Sechster neun Sekunden. Nun blieb er bei allen Schießeinlagen fehlerfrei und war 3,3 Sekunden schneller als der Tscheche Ondrej Moravec.

Vorkämpfer gegen Doping

Einen Namen hatte sich Bailey bisher eher als Athletensprecher gemacht. Gemeinsam mit Martin Fourcade, der Dritter wurde, kämpfte er in den vergangenen Wochen für strengere Strafen bei Dopingvergehen. „Ich kenne die Dinge, für die er steht. Er ist sehr gut für den Sport und es ist toll, dass jemand gewinnt, der nicht aus Europa kommt“, erklärte der Franzose. „Das macht Biathlon größer.“

Erik Lesser sah sich den Zieleinlauf von Bailey, der als Drittletzter gestartet war, auf der Videoleinwand an. In dem Augenblick rutschte der Thüringer vom Bronze- auf den undankbaren vierten Platz ab. Trotzdem war er nicht traurig. „Ich gönne es ihm absolut, er ist ein super Kerl“, sagte er. Seine Zufriedenheit hat auch viel mit dem Abschneiden bei der WM vor dem Einzel zu tun. Die Plätze 37 und 28 entsprachen nicht den Erwartungen. „In der Saison hatte es bisher so gut geklappt, und dann passt es ausgerechnet bei der WM nicht. Da war ich am Boden zerstört und das Selbstvertrauen im Keller“, erklärte er. Jetzt überwiege aber absolut das Positive.

Dank des Einzels, dem Senior unter den Biathlon-Disziplinen. Ein Rennen, das immer wieder in der Diskussion steht, weil es wie aus der Zeit gefallen wirkt. Statt Strafrunden gibt es Strafminuten, die auf die Laufzeit addiert werden. Trotz der aufwendigen Einblendungen bei den TV-Übertragungen fällt es schwer, bei diesem Daten-Zahlen-Salat den Überblick zu behalten. Die Dramatik des Wettbewerbs erschließt sich nur schwer, weil es keinen Kampf Mann gegen Mann gibt, kein Kopf-an-Kopf-Rennen, der einzige Gegner ist die Uhr. Beim Schießen müssen die Athleten den Mut aufbringen, den Rhythmus zu verlangsamen. Auch die Renneinteilung ist ein Thema, besonders bei dem frühlingshaften Wetter wie derzeit in Hochfilzen.

Wer das Einzel gewinnt, hat nicht nur eine reife Leistung gezeigt, er hat meist auch einen Reifeprozess hinter sich. Das zeigt das Podium vom Donnerstag: Bailey ist 35, Moravec 32, Fourcade mit seinen 28 im Vergleich dazu fast ein Jungspund.

„Den Sprint gewinnen Jungs, das Einzel gewinnen Männer“, hat Emil Hegle Svendsen einmal gesagt. Die Athleten verbindet mit dem Dino eine Hassliebe. Trotz der Strapazen wollen sie die Königsdisziplin nicht abschaffen. Der Weltverband, der inklusive WM nur noch drei Einzel pro Winter ausrichtet, hat wiederholt einen Anlauf genommen, den Klassiker zugunsten eines Supersprints zu opfern, scheiterte aber. Zum Glück für Bailey.

Rösch verabschiedet sich als 55.

Für den Altenberger Michael Rösch ist die WM nach seinem dritten Rennen und den Plätzen 51 (Sprint), 31 (Verfolgung) und 55 (Einzel) bereits beendet. Eine Staffel stellt das belgische Team, das nur mit zwei Männern nach Hochfilzen gereist war, nicht. Und für den Massenstart konnte sich der 33-Jährige nicht qualifizieren. Sein Abschneiden wollte Rösch nicht kommentieren. Kopfschüttelnd ging er nach seinem letzten Start durch die Mixed-Zone.

TV-Tipp: Fr., 14.45 Uhr: Staffel der Frauen live bei ARD und Eurosport.

