Weltmeister, Stahlwerker, Bauunternehmer Als Modellflieger hatte es Joachim Löffler zum vielfachen Champion gebracht. Jetzt ist der frühere Gröditzer gestorben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Joachim Löffler hatte sich ein Leben lang dem Flugmodellsport verschrieben. © privat Joachim Löffler hatte sich ein Leben lang dem Flugmodellsport verschrieben.

Dieses Foto rechts zeigt ihn 1963, als er erstmals Weltmeister wurde.

Joachim Löffler gehörte zu den bekanntesten Flugmodellsportlern zunächst in der ehemaligen DDR und später weit darüber hinaus. Schon als junger Mann hatte er sich seiner großen Leidenschaft verschrieben. In der Klasse F 1 B – dabei handelt es sich um Gummimotor-Segelflugmodelle – gehörte er schon bald der DDR-Nationalmannschaft an und war erfolgreich, davon zeugen zahlreiche Pokale und Urkunden.

Mehrfach wurde Löffler, Jahrgang 1940, DDR-Meister. Darüber hinaus einmal Europachampion und sogar zweimal Weltmeister – in den Jahren 1963 und 1973. Die Welttitelkämpfe fanden damals in Wiener Neustadt in Österreich statt. Um sein Wissen weiterzugeben, berief man ihn zum DDR-Nationaltrainer.

Geboren wurde Joachim Löffler im westpommerschen Soldin im heutigen Polen, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Berlin. Nach der Flucht zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 hatte es die Familie Löffler zunächst nach Hohenfinow bei Eberswalde verschlagen. Als die Schulzeit beendet war, nahm Joachim Löffler eine Lehre zum Bauzeichner beim Kranbau Eberswalde auf. Im Anschluss folgte ein Ingenieurstudium in Roßwein.

Nach der Wende selbstständig

Seit Mitte der 1960er-Jahre lebte er in Gröditz, wo er 1966 auch heiratete. Im Stahlwerk der Röderstadt war der passionierte Modellflieger bis zur Wende Konstrukteur und Gruppenleiter für Stahlbau.

Nach dem Fernstudium an der TU Dresden war er Diplom-Bauingenieur. Anfang der 1990er-Jahre wurde der Wohnort noch einmal gewechselt. Kröbeln hieß nun die Wahlheimat. Dort gründete Joachim Löffler ein Bauunternehmen für Freianlagen und führte dieses erfolgreich bis zu seinem Ruhestand.

Nun hatte er wieder mehr Zeit, um sich seinem Hobby, der Fliegerei, zu widmen. In der Klasse F 3 K – das sind ferngesteuerte Schleudermodelle – nahm der Bauunternehmer fortan an zahlreichen Wettkämpfen teil.

Sein Wissen und sein handwerkliches Geschick wollte Joachim Löffler jedoch nicht für sich behalten. Er begeisterte viele junge Leute vom Flugmodellsport, leitete Kurse für den Modellbau an einer Elsterwerdaer Schule. Zu Hause hatte er extra eine Werkstatt mit mehreren Arbeitsplätzen eingerichtet, damit der sportliche Nachwuchs bauen und die fertigen Modelle draußen fliegen lassen konnte.

Ausbilder für den Nachwuchs

So verwundert es nicht, dass ihm das eine oder andere Talent nacheiferte und ebenfalls erfolgreich wurde. Philipp Berger aus Elsterwerda und Paul Stark aus Dresden haben dieses Jahr die Qualifikation für die F 3 K-Juniorenmannschaft geschafft, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen darf. Bei einem Erfolg schließt sich der Kreis. Joachim Löffler wäre schon jetzt mächtig stolz auf seine Schützlinge.

Joachim Löffler ist am 7. April verstorben. Er wurde 76 Jahre alt und hinterlässt seine Ehefrau Karin sowie seine Kinder Birgit und Jörn.

zur Startseite