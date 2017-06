Weltmeister nach sieben Stunden Die Mini-WM dauert nur einen Tag, 42 Teams treten an. Wer hier die Übersicht behält, braucht Ausdauer.

Als Neuseeland waren am Sonntag die C-Junioren des SV Struppen im Dresdner DDV-Stadion bei der Mini-WM dabei. Gewonnen hat aber ein anderes Team. © Christian Juppe

Ganz früh am Sonntagmorgen hätte Jens Rinnelt diesen Job lieber ganz schnell wieder abgelehnt. Schon um 6 Uhr klingelte der Wecker. Viel zu früh. Doch der 37-Jährige muss früh im DDV-Stadion sein. Dort hat er mit sechs Kollegen die Turnierleitung für die SZ-Fan-WM übernommen. Bereits zum vierten Mal veranstaltet die DDV-Mediengruppe, zu der auch die Sächsische Zeitung gehört, das Turnier. Dabei treten 42 Teams der C-Jugend aus ganz Sachsen gegeneinander an, erst in Gruppen, dann in den Finalrunden. Eine richtige WM soll es sein, eine, die bei den Profis ganze vier Wochen dauert. Hier steht nach nur sieben Stunden der Weltmeister fest.

Für Jens Rinnelt bedeutet das jede Menge Arbeit. Für den Einlauf der Mannschaften gibt es eine Choreografie. Jedes Team marschiert ein. Zwölf Minuten dauert jedes Spiel. Sechs Felder sind abgesteckt, vier davon auf dem Rasen im Stadion. Jedes Team hat ein anderes Land zugelost bekommen. Neben den großen Turniermannschaften wie Deutschland und Brasilien kicken auch Thailand, Kuba und Indien mit. Deutschland verliert gleich den Auftakt gegen Ecuador 0:2, gegen Thailand sieht es besser aus. Die Deutschen – der SV Dresden-Neustadt – gewinnen mit 2:0. Im Sechzehntelfinale wartet Brasilien. Erst im Halbfinale scheitern die Deutschen schließlich an Ecuador, vertreten vom SC Borea Dresden.

Jedes Tor wird frenetisch bejubelt. Die Ränge im DDV-Stadion sind zwar nicht voll. Trotzdem ist es so laut wie in mancher Minute bei Dynamo. Trommelschläge hallen durch das Rund, der Klang mischt sich mit dem der Vuvuzelas. Eine Frau im Kimono schwenkt die japanische Flagge. Fans der Neuseeländer haben gleich Dutzende Landesfahnen mitgebracht. Die Ränge im Stadion verwandeln sich in ein buntes Fahnenmeer. Jens Rinnelt hat dafür kaum Zeit. Schon muss er zum Orga-Tisch zurück. Ständig kommen hier neue Ergebnisse an.

Von den beiden Außenspielflächen auf dem benachbarten Kunstrasenplatz werden sie via Funk durchgegeben. Schnell müssen die Offiziellen um Rinnelt zählen, ordnen und Punkte verteilen. Schließlich müssen die Tabellen der acht Gruppen am Ende passen. „Wir rechnen alles zweimal durch“, sagt er. Fehler habe es dabei noch nie gegeben. Jens Rinnelt ist von Anfang an dabei. Zum vierten Mal ist er Turnierleiter.

Bei einem anderen Punkt suchen er und sein Team ebenfalls gewissenhaft nach Fehlern. Wer bei der Fan-WM dabei sein will, darf nicht vor dem 1. Januar 2002 und nach dem 31. Dezember 2003 geboren sein. Stichpunktartig werden die Mannschaftsdaten mit denen beim Deutschen Fußballbund verglichen. Die Regeln sind klar. Wer schummelt, fliegt raus.

Den Lohn für seinen Einsatz bekommt Jens Rinnelt beim Turnier. „Die Kinder freuen sich, haben Spaß“, sagt er. Für viele sei es das Größte, einmal in diesem Stadion zu spielen. Auch Rinnelt selbst ist Dynamo-Fan. Früher kickte er im Mittelfeld, arbeitete später als Trainer. Seine Jungs vom TSV Rotation Dresden können leider nicht bei der Fan-WM dabei sein. Trainer und Begleiter loben das Fußball-Fest. Tausende Besucher sind im Stadion dabei. Neben den Spielen gibt es hier auch allerlei zum Mitmachen, Spielen und Staunen auf der Familien-Meile.

18.30 Uhr hat Jens Rinnelt Feierabend. Österreich ist Weltmeister geworden. Die Kicker vom Döbelner SC jubeln. Stolz recken sie den Pokal in die Höhe. „Ein gelungener Tag“, sagt der Turnierleiter. Dafür hat sich die Mühe gelohnt. Das motiviert für das nächste Jahr.

zur Startseite