Weltmeister im Dschungelcamp Als Kandidat bei der RTL-Show tritt Ex-Fußballstar Thomas Häßler kommende Woche vor ein Millionenpublikum.

Thomas Häßler ist seit Februar 2016 Trainer beim Club Italia. Für einige Wochen muss der Achtligist nun auf ihn verzichten. © picture alliance / dpa

Der Dschungel könnte nicht weiter entfernt sein an diesem unwirtlichen Wintertag im Berliner Westend. Graue Wolkenfetzen jagen über den Fußballplatz. Aber das ist der Alltag von Thomas Häßler. Der Fußball-Weltmeister von 1990 wird sich vom 13. Januar an im deutlich wärmeren australischen Urwald als Kandidat der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ bizarren Dschungelprüfungen vor Millionen Zuschauern unterziehen. Im TV-Geschäft stand er für die RTL-Show „Let’s Dance“ oder die Vox-Doku „Ewige Helden“ vor der Kamera.

Häßler ist Cheftrainer des Berliner Achtligisten Club Italia Berlino – eine Aufgabe, in der er ganz aufgeht. Erwarten würde man den 50-Jährigen in den Niederungen des Amateurfußballs eher nicht: Vor über 26 Jahren wurde der Mittelfeldregisseur Weltmeister, 1996 folgte der EM-Titel. Vier Jahre lang spielte er für Juventus Turin und AS Rom in der italienischen Serie A. In der Bundesliga war er für den 1. FC Köln, den Karlsruher SC, Borussia Dortmund und 1860 München am Ball.

Aber nach dem Ende seiner glanzvollen Spielerkarriere lief es für den Berliner weit weniger gut. Und so steht er an einem kargen Kunstrasenplatz und versucht, sein Team zum Aufstieg in die siebte Liga zu führen.

Dass der Verein sein Aushängeschild für ein paar Wochen an den Fernsehsender RTL verliert, sieht Vizepräsident Hein nüchtern: Häßler habe einen Vertrag, für die Vorbereitungs- und Spielzeit müsse er dem Klub zu Verfügung stehen, „aber was er in seiner Freizeit macht, ist seine Privatsache“. Häßlers Teilnahme am Dschungelcamp sei sogar positiv für den Verein: „Da sitzen Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, und der Verein wird ständig genannt werden. Etwas Besseres kann dem Club Italia gar nicht passieren.“

Thomas Häßler möchte noch gar nicht an die TV-Show denken. Er hat beim Club Italia erst einmal seine Aufgabe gefunden. „Die haben hier etwas vor. Ist doch toll, wenn man bei so einer Geschichte dabei sein und helfen kann“, sagt er. Da ist er ganz Fußballer – und es fällt in diesem Moment schwer, ihn sich in einer anderen Rolle vorzustellen. (dpa)

