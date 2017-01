Weltmeister bekommt Konkurrenz Bobpilot Francesco Friedrich hat plötzlich Konkurrenz im eigenen Land. Teamkollege Lochner war im Zweier erstmals schneller.

Die anstehende Heim-WM in Königssee wird für Deutschlands Vorzeige-Bobpiloten Francesco Friedrich keineswegs zum Selbstläufer. Vier Wochen vor den Titelkämpfen wird die große Konkurrenz immer sichtbarer. Beim Weltcup in St. Moritz am Wochenende wurde der dreimalige Zweierbob-Weltmeister erst in seiner Spezialdisziplin von Teamkollege Johannes Lochner gestoppt, dann schnappten die plötzlich wiedererstarkten Letten dem Sachsen in der Königsklasse Viererbob den Sieg weg. Klar ist schon jetzt: Für die angepeilten WM-Titel in beiden Disziplinen wird Friedrich einiges aufbieten müssen.

Der siegreiche Lette Oskars Kibermanis unterbot dabei die am Sonntag von Friedrichs Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis aufgestellte Startbestzeit in 4,96 Sekunden und löschte auch die vom viertplatzierten Lochner in Lauf zwei aufgestellte Streckenbestzeit aus. Mit Rang zwei meldete sich auch Viererbob-Weltmeister Oskars Melbardis aus Lettland nach seiner Bandscheiben-Operation eindrucksvoll zurück. Der Oberbärenburger Nico Walther landete auf Rang sieben.

„Bester Deutscher heute, das macht uns im Vierer richtig glücklich“, meinte Friedrich, der einige Patzer analysierte: „Im ersten Lauf haben wir am Start einige Federn gelassen, weil die Jungs schlecht saßen, im zweiten Lauf war hier und da eine Kleinigkeit. Insgesamt war es ein enges, spannendes und schwieriges Rennen, was wir ganz gut gemeistert haben.“ Für Viererbob-Europameister Lochner war in Lauf eins mit der niedrigen Startnummer sechs nicht mehr drin, da die Bahn bei zunehmender Sonneneinstrahlung schneller wurde. „Da haben wir zu viel Zeit verloren. Dennoch können wir optimistisch in die nächsten Wochen blicken“, meinte Lochner.

Bei bestem Wetter im Schweizer Engadin rasten die Piloten erstmals in ihren 630 Kilogramm schweren Schlitten mit über 150 Stundenkilometern durch den 1 962 Meter langen Natureiskanal. Im Zweierbob feierte Lochner eine Premiere: Den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Zudem schlug er erstmals in diesem Winter den bislang dominierenden Friedrich in einem Rennen. Der Welt- und Europameister kam mit Anschieber Martin Grothkopp auf Rang zwei. Selbst Start- und Saisonbestzeit reichte für Friedrich nicht, um Lochner im zweiten Lauf noch abzufangen. (dpa)

zur Startseite