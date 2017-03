Weltmeister auf dem Mittelplatz Das Abenteuer USA beginnt für Bastian Schweinsteiger. Am Dienstag fliegt er nach Chicago, am Sonnabend soll er spielen.

Bisher im Trikot von Manchester United, künftig bei Chicago Fire: Bastian Schweinsteiger könnte schon am Sonnabend in der Major League Soccer auflaufen. © dpa

Dienstag, 15.40 Uhr: Beginn der letzten großen Reise in der Karriere von Bastian Schweinsteiger. Flug LH 434 nach Chicago, Ankunft um „6.30 p.m. Central Daylight Time“, also um 1.30 Uhr deutscher Sommerzeit in der Nacht zum Mittwoch. „Chicago ist bereit, den roten Teppich für Bastian Schweinsteiger auszurollen“, teilte sein neuer Klub mit. Ist das wirklich so?

Die Fans des „Feuers“ jedenfalls wurden aufgerufen, möglichst zahlreich zum Terminal 5 des Flughafens O’Hare zu kommen, um Schweinsteigers „erste Nacht zu einer unvergesslichen zu machen“. Und auch die offizielle Vorstellung bei einer Pressekonferenz am Mittwoch um 15 Uhr Ortszeit ist offen für die Anhänger. Wer nicht kommen könne, solle live im TV oder Internet zusehen.

Das Wichtigste aber: Am Sonnabend schon wird Schweinsteiger spielberechtigt sein – nach dem Erhalt des ITC. Das „International Transfer Certificate“ bescheinigt die Freigabe durch den englischen Verband. Dort hatte er zuletzt für Manchester United gespielt.

Bisher drehen die Fans in Chicago keineswegs durch, weil da eine „German great“ kommt, eine deutsche Größe. Die Schlagzeilen in den lokalen Zeitungen gehören eher den Baseball-Klubs White Sox und Cubs, für die die neue Saison beginnt.

Schweinsteiger hat sich zuletzt bei RCD Mallorca fit gehalten. Am vergangenen Freitag absolvierte er unter den Augen von Fire-Mannschaftsarzt Joshua Blomgren einen Medizincheck. „Bastian wird einige Zeit brauchen, um sein optimales Fitness-Niveau zu erreichen“, glaubt Fire-Manager Nelson Rodriguez.

Worauf sich Schweinsteiger, der angeblich 4,5 Millionen Dollar im Jahr erhalten soll, in Chicago und den USA einstellen muss? Nun ja, erklärt Rodriguez: „Dass er als hochbezahlter Star neben einem 22 Jahre alten College-Absolventen spielen wird, der nur 55 000 Dollar verdient“, oder, „dass er bei frostigen Temperaturen in Chicago und bei brutal schwülen Temperaturen in Houston spielen muss“. Ach ja, noch etwas: Schweinsteiger werde sich wohl auch daran gewöhnen müssen, dass er bei Flügen zu Auswärtsspielen „auch mal den Mittelplatz“ erwischen kann. (SID)

