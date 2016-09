Weltkindertag in Weißwasser

Sie sind keine Kleinigkeit, denn sie sind mannsgroß und sie sind am Sonntag zu Gast in der Station Junger Naturforscher und Techniker. Mascha und die drei Bären sind Puppen, die das gleichnamige Märchen anlässlich des Weltkindertags erzählen. Neben fröhlichem Feiern werden aus diesem Anlass die Bedürfnisse der Kinder in das Bewusstsein der Erwachsenen gerückt. Ab 14.30 Uhr steigt auf dem Gelände der Station am Professor Wagenfeld-Ring 130 ein Familienfest

mit Mitmachaktionen, Bastelmöglichkeiten, Theater, Tanz, Musik und kleinen Wissenstests. Organisiert wird das Fest von der Station und dem SpinnNetz des Schlupfwinkel e. V. (SZ)

